Bayern-Flucht? Palhinha lässt aufhorchen

IMAGO/Ulrich Wagner

Beim FC Bayern bisher nur Nebendarsteller: Joao Palhinha

Beim FC Bayern spielt Joao Palhinha bislang keine große Rolle. Zuletzt kamen bereits erste Gerüchte um eine mögliche Trennung im Sommer auf. Diese hat der Portugiese jetzt kommentiert.

"Gerüchte sind mir egal! Ich bin immer noch glücklich bei Bayern", stellte Joao Palhinha, der 2024 für 51 Millionen Euro vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, im Gespräch mit "Bild" klar.

Zugleich machte der 29-Jährige keinen Hehl daraus, mit anderen Erwartungen zum FC Bayern gekommen zu sein. Erst 20 Pflichtspiele stehen für ihn zu Buche, viele davon als Joker.

"Natürlich möchte ich, dass es anders läuft, diese Saison war einige Male nicht einfach für mich", gestand Palhinha, ergänzte aber kämpferisch: "Das ist nicht das erste Mal so in meiner Karriere. Und ich bin ja auch hier, weil ich vorher einige Dinge sehr gut gemacht habe."

Und weiter: "Ich weiß, was ich kann und ich werde um meine Einsatzzeiten kämpfen. Ich will hier Titel gewinnen."

Leon Goretzka als Vorbild beim FC Bayern

Mut machen könnte Palhinha der Weg eines Teamkollegen: Leon Goretzka war in der Hinserie schon abgeschrieben, arbeitete sich jedoch zurück in die Mannschaft und kürzlich sogar wieder in die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

"Ja, er kann ein Vorbild sein. Wir verstehen uns gut. Er hat es sich verdient, man muss ihn dafür loben", fand der Portugiese positive Worte für seinen wiedererstarkten Mitspieler.

Coach Vincent Kompany habe damit wiederum "gezeigt, dass man sich im Training empfehlen kann. Darauf fokussiere ich mich."

Langfristiger Vertrag beim FC Bayern

Laut "Sky" zeichnet sich ohnehin keine vorzeitige Trennung ab. Noch sei Palhinhas Verbleib in München über das Saisonende hinaus zwar nicht gesichert, doch der Bundesliga-Spitzenreiter strebe eine Ausleihe oder gar einen Verkauf nicht aktiv an, hieß es bei dem TV-Sender.

Vertraglich ist Palhinha, der bereits 2023 nach München wechseln wollte und sollte, ehe der Deal auf der Zielgeraden doch noch platzte, bis 2028 an den FC Bayern gebunden.