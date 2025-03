Kovac ehrlich: "Von den Punkten her besser vorgestellt"

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Niko Kovac hat mit dem BVB einen wichtigen Sieg gelandet

Am Sonntagabend hat Borussia Dortmund nach enttäuschenden Wochen in der Bundesliga ein Lebenszeichen gesendet und das formstarke Mainz 05 verdient mit 3:1 (2:0) geschlagen. Rund um das Spiel kamen zahlreiche BVB-Protagonisten bei "DAZN" zu Wort, darunter Trainer Niko Kovac und Matchwinner Maximilian Beier.

Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zu seinen ersten zwei Monaten als BVB-Coach (vor dem Spiel): "Es ist nicht einfach, es ist sehr schwierig. Ich habe mir das aber trotzdem von den Punkten her besser vorgestellt. Man muss es zweiteilen, zum einen die Bundesliga, zum anderen die Champions League. In der Champions League sind wir im Soll, in der Bundesliga dagegen nicht."

... zum anspruchsvollen Programm: "Langweilig wird uns nicht. Wir haben jetzt noch die komplette Woche, um uns auf Freiburg vorzubereiten. Aber es wird jetzt nicht so intensiv werden, wie wenn man normale Wochenrhythmen hat. Zumal wir dann nach Freiburg zwei richtig knackige englische Wochen haben. So, dass wir da schon runtergehen werden mit dem Pensum, dass wir die nötige Frische haben. Es sind jetzt zwei Spieler auch noch gesperrt gegen Freiburg. Das hilft uns jetzt nicht, aber dann werden sie für die nächsten Spiele frisch sein."

... zur Frage, ob der Blick auf die Tabelle nun erfreulicher sei: "Ja, leicht, aber nicht viel. Also wir sind zumindest jetzt mal dort. Die Ergebnisse haben heute wieder gestimmt für uns. Aber wenn du deine Spiele nicht gewinnst, dann bringt es alles nichts. Heute haben wir mal gewonnen, aber wir haben noch einiges zu tun und noch sieben Spiele zu gehen."

Maximilian Beier (Doppeltorschütze Borussia Dortmund) ...

... zur starken Leistung über 90 Minuten: "Wir haben die ganze Woche uns als Mannschaft zusammengeschweißt, haben intensiv trainiert, und heute alles gegeben auf dem Platz."

... zu den Anforderungen für das anspruchsvolle anstehende Programm: "Ja, so wie heute am besten. Also Intensität, Härte, zweite Bälle, schnell nach vorne spielen und unsere Chancen nutzen."

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) ...

... zu seinen gelungenen Eckbällen: "Daniel hat die Ecken geschlagen unter der Woche. Dann hat er sich leider so ein bisschen angeschlagen gefühlt. Dann hast du noch zwei Linksfüße mit mir und Karim, wir wollten die Ecken zum Tor. Der Trainer hat mal gesagt, dass bei Bayern München auch mal ein Linksfuß IV gespielt hat - Holger Badstuber - und der hat auch die Ecken geschlagen. Im Training kamen sie tatsächlich auch sehr gut. Heute habe ich sie probiert, so wie im Training zu schlagen."