IMAGO/Oliver Zimmermann

Christian Ilzer will mit Hoffenheim um die Meisterschaft spielen

Trainer Christian Ilzer muss mit der TSG Hoffenheim in den kommenden Wochen noch den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga sichern - für die Jahre danach setzt er sich aber maximale Ziele.

"Ich will in drei Jahren Hoffenheim zurückbringen ins internationale Geschäft", sagte der Österreicher dem Fachmagazin kicker: "Und ich will in fünf Jahren um die deutsche Meisterschaft spielen mit Hoffenheim."

Der kurzfristige Plan sei es, "im Jetzt das Maximum rauszuholen. Aber langfristig gesehen ist es wichtig, Ziele zu haben, in Visionen zu denken." Die Entwicklung werde ein wenig Zeit benötigen. "Bei Sturm Graz war ich die Dampflok vor einem langen Zug. Hier bin ich auf einem Ozeandampfer. Ich muss sehen, wo kann ich was drehen, damit der Dampfer in die richtige Richtung fährt", sagte Ilzer.

Hoffenheim-Trainer Ilzer hat schon immer "Groß" gedacht

Der 47-Jährige hatte die TSG im vergangenen November auf Tabellenplatz 15 übernommen, 17 Spieltage später steht Hoffenheim auf dem 14. Rang. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte.

"Es gilt jetzt den größten Fokus auf die sieben Endspiele zu richten", sagte er: "Wir wiegen uns auf keinen Fall in Sicherheit. Ja, wir sind stabiler geworden, trotzdem ist jedem die Situation bewusst. Das Ziel heißt Klassenerhalt, aber auch souveräner Klassenerhalt."

"Groß" habe er indes schon immer gedacht, "und letztlich genau deshalb auch viel bewegt", sagte er mit Blick auf seine Trainerkarriere in Österreich: "Ich habe einen Zweitligisten in die Bundesliga geführt, einen kleinen Bundesligisten als Vorletzten übernommen und direkt den Europacup erreicht und mit Sturm Graz das Double geholt."