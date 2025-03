Sylla spricht über Schalke-Zukunft: "Bin glücklich hier"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Moussa Sylla kann sich einen Verbleib beim FC Schalke 04 vorstellen

Rund 2,5 Millionen Euro legte der FC Schalke 04 im Sommer für Moussa Sylla auf den Tisch. Inzwischen hat der Angreifer seinen Marktwert deutlich gesteigert, rund zehn Millionen Euro Ablöse stehen für den 25-Jährigen im Raum, der im Sommer wohl kaum zu halten sein wird. Nach dem wilden 3:3 gegen Fürth sprach der Nationalspieler Malis über seine Zukunft.

"Ich habe einen Vertrag bei Schalke. Ich muss weiter hart für die Mannschaft und dem Verein arbeiten. Schalke ist ein großer Verein und ich will ihm helfen", betonte Moussa Sylla am Sonntagnachmittag bei "Sky" und stellte auf Nachfrage klar, dass er sich "definitiv" einen Verbleib beim FC Schalke 04 vorstellen könne.

"Ich habe einen großen Vertrag. Ich bin glücklich hier", legte der zweifache Nationalspieler Malis nach, der am Berger Feld noch bis 2028 unter Vertrag steht. Der 25-Jährige ist jedoch heiß begehrt, steht Medienberichten zufolge bei zahlreichen Klubs aus Spanien, Italien und England auf der Liste.

FC Schalke 04: Sylla-Verkauf schon längst beschlossen?

Namentlich wurden zuletzt unter anderem West Ham United, der AFC Bournemouth und FC Getafe sowie die beiden Serie-A-Vertreter Inter Mailand und Juventus Turin als potentielle Abnehmer genannt.

"Bild" zufolge ist ein Verkauf des 25-Jährigen nach der Saison längst beschlossene Sache. Demnach will der Revierklub für einen Sylla-Deal rund zehn Millionen Euro einstreichen - 500.000 Euro pro Saisontor des Angreifers in der 2. Bundesliga, so die Rechnung des finanziell schwer angeschlagenen Traditionsklubs.

Zuletzt fiel der Angreifer mit einem Muskelfaserriss aus, feierte am Sonntag im Auswärtsspiel bei Greuther Fürth sein Comeback. Gegen das Kleeblatt rettete der Torjäger seiner Mannschaft mit einem Tor in letzter Sekunde das 3:3-Unentschieden. Für Sylla war es bereits der 14. Saisontreffer in der 2. Bundesliga.