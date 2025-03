Stiller und Millot weg? Das sagt Hoeneß

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Angelo Stiller und Enzo Millot sind umworben

Drohen dem VfB Stuttgart im Sommer erneut Abgänge von Leistungsträgern? Trainer Sebastian Hoeneß reagiert auf Spekulationen um Angelo Stiller und Enzo Millot.

Angelo Stiller und Enzo Millot sind im Mittelfeld des VfB Stuttgart gesetzt. Im System von Sebastian Hoeneß ist vor allem Stiller einer der absoluten Schlüsselspieler.

"Er ist schon allein aufgrund seiner Position ein zentraler Spieler. Wir pflegen einen fußballerischen Ansatz, wir wollen unser Positionsspiel aufziehen, da nimmt er eine zentrale Rolle ein", sagte Hoeneß im Interview mit dem "kicker".

Stiller sei "ballsicher, bestimmt den Rhythmus, er hat das Gespür für die richtige Anzahl an Ballkontakten", so der Trainer weiter. "Manchmal brauchst du einen Kontakt mehr, um den Gegner noch mal zu binden, dann spielst du ihn erst weg. Genau das kann Angelo."

Hoeneß hatte Stiller 2023 von Hoffenheim zum VfB gelockt. Dort entwickelte sich der 23-Jährige zum Nationalspieler. Im Rückspiel des Nations-League-Viertelfinales (3:3) gegen Italien stand Stiller in der Startelf der deutschen Nationalelf. Auch im DFB-Team könne der Regisseur eine wichtige Rolle spielen, meint Hoeneß.

"Ich traue Angelo noch mehr zu als das, was er bisher schon gezeigt hat", erklärte Hoeneß. "Er war schon immer in der Lage, sich auf das nächsthöhere Level zu heben und dann auch dort wieder den Kopf rauszustrecken. Das habe ich erlebt, als er von der U 17 in die U 19 kam, dort als Jüngerer mit den Älteren bei Bayern in der Youth League gespielt hat, dann als U-19-Spieler zu Bayern II in die 3. Liga kam und genau die gleiche Ruhe und Erhabenheit in seinem Spiel hatte. Genau das Gleiche habe ich sehr schnell auch in Hoffenheim gesehen, und im Endeffekt sehen wir das jetzt wieder, zuletzt im Spiel der Nationalelf gegen Italien."

Stiller soll Berichten zufolge wie auch Mittelfeldkollege Enzo Millot über eine Ausstiegsklausel verfügen. Dass er sein Kreativzentrum im Sommer komplett umbauen muss, glaubt Hoeneß indes nicht.

"Diese Befürchtung habe ich nicht. Angelo hat mit seiner Verlängerung ein klares Zeichen gesendet, unabhängig davon habe ich nicht das Gefühl, dass er wechseln möchte", sagte Hoeneß. Stiller wisse genau, dass er "hier an einem sehr guten Ort ist, um sich weiterzuentwickeln", so der VfB-Coach weiter. "Bei Enzo muss man abwarten, was der Sommer bringt. Er muss für sich entscheiden, wie sein Weg weitergehen soll. Hier ist er Stammspieler und ein wichtiger Faktor, das zeigen seine Einsätze."

Stiller wurde anderen anderem mit dem FC Bayern, FC Liverpool und Real Madrid in Verbindung gebracht.