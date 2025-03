Gladbacher Transfer-Kehrtwende wegen Europa?

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Bleiben Nico Elvedi und Ko Itakura in Gladbach?

Borussia Mönchengladbach ist voll im Rennen um die Plätze für den Europapokal. Kann der Bundesligist deswegen doch noch zwei Stars im Team halten?

Europa rückt immer näher! Nach dem umjubelten Heimsieg gegen Leipzig (1:0) steht Borussia Mönchengladbach auf Rang fünf der Bundesliga-Tabelle. Der Traum vom internationalen Wettbewerb wird realistischer. Sogar die Champions League ist in Reichweite.

"Wenn man solche Spiele gewinnt, darf man auch nach oben schielen und ein bisschen träumen", sagte Rocco Reitz nach der Partie.

Und die Teilnahme am internationalen Geschäft würde dem Klub auch im Transfer-Poker in die Karten spielen, berichtet der "kicker", der konkret die umworbenen Leistungsträger Ko Itakura und Nico Elvedi nennt. Die möglichen Millionen-Einnahmen für den Europapokal könne die Entwicklung in Gladbach beschleunigen und Argumente liefern, um die Stars zu halten.

"Da ist niemanden verborgen geblieben, dass die beiden gerade hervorragend performen", sagte Sportchef Roland Virkus. "Wenn du das ganz Große erreichen kannst, hast du die Argumente auf deiner Seite."

Gladbach-Stars sind umworben

Im Februar hatte Virkus noch einräumen müssen, dass die Innenverteidiger Ko Itakura und Nico Elvedi wahrscheinlich nicht zu halten seien.

"Natürlich tun wir alles, um sie zu überzeugen, bei uns zu bleiben", sagte er damals der "Bild". "Aber wenn wir ganz ehrlich sind: Was ist die Motivation von Profis, bei uns zu sein? Natürlich zum einen, hier Erfolg zu haben. Aber eben auch, dass man sich vielleicht auch irgendwann für noch größere Klubs empfehlen kann", erklärte der Kaderplaner von Borussia Mönchengladbach.

Laut "Bild" gibt es für Nico Elvedi und Ko Itakura bereits mehrere Anfragen aus England, Italien und den Niederlanden. Zuvor hatte auch der "kicker" berichtet, dass gerade ein Wechsel von Itakura im Sommer "kaum zu verhindern" sei.