FC Bayern dran? Ausstiegsklausel von DFB-Schreck enthüllt

IMAGO/Michele Finessi

Moise Kean steht angeblich auch beim FC Bayern auf der Liste

Der FC Bayern sucht für den kommenden Transfer-Sommer eine Verstärkung für das Sturmzentrum, die Liste der gehandelten Kandidaten ist lang. Zuletzt sickerte durch, dass auch DFB-Schreck Moise Kean von der AC Florenz ein Thema an der Säbener Straße sein soll. Nun wurde enthüllt, dass der Italiener in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel besitzt. Die hat es allerdings in sich.

Jahrelang galt Moise Kean als schlampiges Genie, das zu wenig aus seinen fraglos riesigen Möglichkeiten gemacht hat. Erst in der laufenden Saison startete der 25-Jährige bei der AC Florenz so richtig durch, erzielte in 27 Serie-A-Einsätzen starke 16 Tore. Der Mittelstürmer hat so auch seinen Platz in der italienischen Nationalmannschaft zurückerobert. Das Vertrauen von Luciano Spalletti rechtfertigte er mit zwei Treffern gegen Deutschland.

Auf großer Bühne gelang Kean, der in seiner Karriere schon für Juventus Turin und Paris Saint-Germain kickte, so ein perfektes Bewerbungsschreiben für europäische Spitzenklubs, die immer häufiger in Florenz vorstellig werden. Nach "Sport Bild"-Informationen zählt auch der FC Bayern zu den Vereinen, die den Durchstarter auf der Liste haben.

FC Bayern: Über 50 Millionen Euro für Moise Kean?

Der Sportzeitung zufolge ist allerdings noch offen, ob der deutsche Rekordmeister, der für den kommenden Sommer nach einem Stürmer fahndet, der hinter Top-Stürmer Harry Kane als Backup agieren könnte. Jedoch sei man an der Säbener Straße nicht komplett von der Sinnhaftigkeit einer Zusammenarbeit überzeugt. Dem Vernehmen nach gebe es "Zweifel an der Konstanz" des DFB-Schrecks.

Zudem würde Kean, der bei der Fiorentina noch bis 2029 unter Vertrag steht, eine ganze Stange Geld kosten. Laut "Calciomercato" verfügt der 21-fache Nationalspieler über eine Ausstiegsklausel, die ab dem kommenden Sommer gezogen werden kann. Diese beläuft sich Informationen des Online-Portals zufolge auf stattliche 52 Millionen Euro.

Dass der FC Bayern eine solche Summe für einen Kane-Backup auf den Tisch legt, ist wohl eher unwahrscheinlich. Zudem mischen "Calciomercato" zufolge inzwischen auch zahlreiche Klubs aus der Premier League mit. Namentlich genannt werden unter anderem der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Newcastle United.