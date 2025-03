Sommer-Aus von BVB-Star "immer wahrscheinlicher"

IMAGO/Mika Volkmann

Marcel Sabitzer könnte den BVB im Sommer verlassen

In der vergangenen Saison hatte Marcel Sabitzer großen Anteil daran, dass Borussia Dortmund bis ins Finale der Champions League vorrückte. Zuletzt lief es für den Österreicher beim BVB auf und neben dem Platz aber überhaupt nicht mehr rund. Ein Sommer-Abschied des Mittelfeldmannes wird daher angeblich "immer wahrscheinlicher".

Marcel Sabitzer präsentiert sich bei Borussia Dortmund seit Monaten außer Form. Zuletzt hatte "Sky" bereits vermeldet, dass der österreichische Nationalspieler auch außerhalb des Feldes nicht unbedingt zu überzeugen wisse. Dem Pay-TV-Sender zufolge sorge er "für schlechte Energie innerhalb des Teams".

In die gleiche Kerbe schlägt nun auch die "Bild". Demnach ecke der 31-Jährige oft bei seinen Mitspielern an. Am Westfalenstadion gelte der ÖFB-Star daher längst als "stoischer und schwieriger Charakter", der seine Mitspieler mit seiner Art zum Verzweifeln bringe, heißt es im Bericht der Boulevardzeitung weiter.

Für Sabitzer könnte es beim BVB "ganz eng werden"

Demnach könnte es für den ehemaligen Profi des FC Bayern und RB Leipzig im Ruhrpott daher "ganz eng werden". Der "Bild" zufolge wird ein Sommer-Wechsel "immer wahrscheinlicher". Mit einem Verkauf des Rechtsfußes, der beim BVB eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht, würde der Bundesligist zudem das üppige Sabitzer-Gehalt in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro einsparen.

Eine Chance, die Klub-Bosse doch noch von sich zu überzeugen, bleibt dem 87-fachen Nationalspieler der Alpen-Republik wohl nicht. Beim 0:2 in Leipzig vor der Länderspielpause verletzte sich Sabitzer am Knie. In den kommenden vier Wochen werde er "in den kommenden vier Wochen Rehatraining absolvieren", hieß es in einer Mitteilung des Klubs.

Laut "Sport1" hat sich der Österreicher das Innenband im Knie gerissen und prognostizierte einen "teils kniffligen und unvorhersehbaren Heilungsverlauf."