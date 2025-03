Tah-Erbe: Leverkusen erkundigt sich nach Arsenal-Star

IMAGO/Will Palmer/SPP

Kiwior hat das Interesse von Bayer Leverkusen geweckt

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Nationalspieler Jonathan Tah ist Bayer Leverkusen offenbar beim FC Arsenal fündig geworden. Eine erste Kontaktaufnahme nach London soll bereits erfolgt sein.

Hat Bayer Leverkusen schon einen Nachfolger für Jonathan Tah in der Hinterhand? Vielleicht, behauptet das italienische Portal "tuttomercatoweb", das am Wochenende berichtete, die Werkself habe schon Kontakt zum FC Arsenal aufgenommen und sich nach der Verfügbarkeit von Innenverteidiger Jakub Kiwior erkundigt.

Die Kontaktaufnahme sei "in den letzten Tagen" erfolgt, heißt es. Ob die Gunners die Tür für einen Verkauf des polnischen Nationalspielers dabei schon geöffnet haben, ist nicht bekannt. Kiwiors Vertrag in London läuft noch bis zum Sommer 2028. Seine Ablöse wird von "tuttomercatoweb" auf moderate 15 bis 20 Millionen Euro taxiert.

Schnappt sich Bayer Leverkusen Arsenals Edelreservist?

Schon im vergangenen Sommer sollen sich einige Klubs beim FC Arsenal nach Kiwior erkundigt haben. Darunter unter anderem die AC Milan, Olympique Marseille, Inter Mailand und Florenz. Damals schoben die Gunners einem Transfer jedoch konsequent einen Riegel vor, auch für mögliche Leihgeschäfte. Ob sich die Meinung der Londoner Verantwortlichen mittlerweile geändert hat, ist unklar.

Fakt ist, dass der 25-jährige Kiwior beim Premier-League-Klub in dieser Saison erneut nicht über die Rolle des Edelreservisten hinauskommt. Aktuell steht der Abwehrspieler bei wettbewerbsübergreifend 17 Einsätzen, nur neun Mal durfte er in der Startelf ran. Auch in den beiden letzten Saisons schaffte er es nicht, sich dauerhaft in Arsenals Startformation festzuspielen. Ein Abschied käme entsprechend wenig überraschend.

Ob Bayer Leverkusen am Ende den Zuschlag erhält, bleibt abzuwarten. Aller Voraussicht nach braucht die Werkself aber dringend einen neuen Abwehrspieler für das Zentrum. Jonathan Tah hatte schon vor Monaten seinen Abschied angekündigt. Obwohl die Bayer-Bosse noch immer auf einen Verbleib hoffen, gibt es derzeit keine Zeichen für eine Kehrtwende.