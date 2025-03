120-Mio.-Gerücht um Flirt des FC Bayern

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Tyler Dibling soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, Tyler Dibling vom FC Southampton sei in den Fokus des FC Bayern gerückt. Sollten die Spekulationen, die nun in Spanien aufgekommen sind, allerdings auch nur ansatzweise zutreffen, dürfte sich der deutsche Rekordmeister blitzschnell aus einem Poker um den 19-Jährigen verabschieden.

Bei der Suche nach einer Verstärkung für die offensiven Flügel soll Tyler Dibling vom FC Southampton das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Das berichtete zuletzt unter anderem "Sky". Wirklich intensiv soll das Werben um den englischen Youngster zwar noch lange nicht ausfallen, in München zähle der U19-Nationalspieler allerdings zu einer Liste mit potenziellen Verstärkungen, so der TV-Sender, der mit rund 30 Millionen Euro eine nicht geringe Ablöse ins Spiel brachte.

Glaubt man dem spanischen Portal "El Nacional", wird diese Summe allerdings nicht einmal im Ansatz ausreichen, um das Rennen um Dibling zu gewinnen.

Demnach haben vor allem Manchester City und Real Madrid enormes Interesse an einer Verpflichtung von Dibling, die Skyblues sollen sogar schon eine Offerte astronomischen Ausmaßes in der Hinterhand haben. Angeblich ist man in Manchester bereit, 90 Millionen Euro als Sockelablöse zu investieren, weitere 30 Millionen Euro könnten an Bonuszahlungen fließen.

City will angeblich Zeichen an Real, FC Bayern und Co. setzen

Angesichts dieser kolportierten Zahlen soll Real bereits die Waffen gestreckt haben, auch in den Überlegungen des FC Bayern dürfte ein Angebot in dieser Sphäre keine Option sein.

ManCity will mit dem vermeintlichen Vorstoß dem Bericht zufolge auch ein Signal an die Konkurrenz senden. 2024/25 legten die Cityzens nicht die beste Saison aufs Parkett, in der Champions League scheiterte man bereits in den Playoffs an Real Madrid.

Dennoch wirkt die kolportierte Ablöse schlicht überzogen. 35 Profispiele für Southampton, vier Tore und drei Vorlagen sprechen zwar für Diblings Talent, sind für einen Offensivspieler aber auch keine herausragende Quote.