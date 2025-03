Davies bricht Schweigen nach Kreuzband-Schock

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Alphonso Davies wird dem FC Bayern mehrere Monate fehlen

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern hat sich nach seinem Kreuzbandriss mit anschließender Operation erstmals zu Wort gemeldet.

"Danke Leute für all eure Liebe, eure netten Worte und eure Unterstützung seitdem ich verletzt bin. Es nervt, dass ich so lange ausfalle und meine Saison so früh endet, aber ich werde hart dafür arbeiten, um stärker zurückzukommen", schrieb der 24 Jahre alte Nationalspieler in den sozialen Medien unter ein Bild, das ihn mit Krücken und einer Schiene am rechten Knie zeigt.

Seine gute Laune scheint Davies schon wiedergefunden zu haben, auf dem Foto lächelt er und streckt den Daumen nach oben.

Alphonso Davies hatte die schwere Verletzung im Spiel um Platz drei der kanadischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen die USA (2:1) am vorletzten Wochenende erlitten.

Anschließend erhoben die Verantwortlichen des FC Bayern schwere Vorwürfe gegen kanadischen Verband und drohten sogar unverblümt mit juristischen Schritten.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen berichtete nach dem 3:2 gegen den FC St. Pauli am Samstag von einem Telefonat zwischen Sportdirektor Christoph Freund und den Kanadiern.

"Nichtsdestotrotz werde ich ihnen nächste Woche schreiben. Ich werde um Aufklärung bitten", so der CEO des deutschen Rekordmeisters. "Es kann nicht sein, einen Spieler, der rausgenommen wird, auf einen Zwölf-Stunden-Flug zu schicken ohne eine Bandage am Knie oder irgendwas."

FC Bayern will "überlegen, wie wir vorgehen"

Davies' Kreuzbandriss war erst nach seiner Rückkehr nach München festgestellt worden. Dass der Linksverteidiger nicht vor Ort noch einen Scan hatte, sorgte bei Dreesen ebenfalls für Unverständnis. "In Los Angeles gibt es vielleicht die größte MRT-Dichte auf die Einwohnerzahl in Nordamerika gerechnet. Ich finde es schon erstaunlich."

Ob die Bayern wie angedroht den Rechtsweg beschreiten werden, "wird jetzt davon abhängen, was wir auf unsere Fragen für Antworten bekommen", sagte Dreesen: "Dann werden wir überlegen, wie wir vorgehen."