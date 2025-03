BVB in die Champions League? Kult-Trainer pessimistisch

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Der BVB hofft nach dem Heimsieg gegen Mainz

Borussia Dortmund benötigt in der Fußball-Bundesliga eine Aufholjagd, um sich doch noch für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Trainer-Legende Peter Neururer glaubt nicht, dass es der BVB letztlich sogar noch in die Champions League schafft.

Borussia Dortmund liegt nach dem 3:1 im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 auf dem zehnten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Der Rückstand auf die internationalen Ränge beträgt aktuell vier Punkte. Die Champions-League-Plätze sind bei noch sieben ausstehenden Spieltagen hingegen ganze sieben Zähler entfernt.

"Die Champions-League-Qualifikation ist glaube ich nur möglich, wenn sie die Champions League selber gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit kann sich jeder ausrechnen", ordnete Kult-Coach Peter Neururer die BVB-Chancen auf die erneute Teilnahme an der Königsklasse in seiner Kolumne für "wettfreunde.net" ein.

Der langjährige Bundesliga-Trainer sieht Borussia Dortmund in der Champions League aber nur als Außenseiter.

"Jetzt kommt Barcelona", erinnerte Neururer an die Viertelfinal-Konstellation und ergänzte: "Und im Falle, dass man siegt, was ich hoffe für Borussia Dortmund, dann wird Bayern München oder Inter Mailand der nächste Gegner sein. Also höchst unwahrscheinlich, dass der Weg in die Champions League auf diesem Weg gefunden wird."

Neururer: BVB in der Bundesliga ohne Chance

"In der Bundesliga sehe ich keine Chance mehr", schätzte der TV-Experte ein: "Allerdings besteht die Möglichkeit, zumindest international dabei zu sein. Europa League, dann könnte man durchatmen."

Der 69-Jährige erinnerte in diesem Zusammenhang an die Saison 2014/15. "Das Gleiche ist vor Jahren ja mal Kloppo passiert. Nach einer katastrophalen Hinserie, teilweise sogar auf einem Abstiegsplatz gestanden, hat man, weil man zueinander gehalten hat, die Liga noch irgendwo retten können, indem man sich international qualifiziert hat. Diese Chance besteht jetzt auch für Kovac und für Borussia Dortmund", so Neururer.