Tah will unbedingt ins DFB-Pokalfinale

IMAGO/Rene Nijhuis/MB Media

Jonathan Tah will wieder mit Bayer Leverkusen nach Berlin

Für Nationalspieler Jonathan Tah vom deutschen Meister Bayer Leverkusen zählt im DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) bei Drittligist Arminia Bielefeld alleine der Einzug ins Endspiel.

"Es geht darum, das Spiel zu gewinnen. Wenn es nicht möglich ist, das allerschönste, wunderbar anzuschauende Fußballspiel abzuliefern, dann muss es auch anders gehen", erklärte der Abwehrspieler auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einem Interview.

Trotz und wegen der Favoritenrolle des rheinischen Cupverteidigers auf der Alm hält Tah das klassische "David gegen Goliath"-Duell nicht für einen Selbstläufer.

Leverkusen-Star Tah will Bielefeld nicht unterschätzen

Das Gastspiel bei den Ostwestfalen sei "extrem herausfordernd", meinte der 29-Jährige: "Man darf nicht unterschätzen, welche Power diese Teams haben, vor allem zu Hause. Für die Arminia ist es wahrscheinlich das Spiel der Saison. Es kann sehr gefährlich werden, wenn man die Aufgabe nicht voll fokussiert und und mit der nötigen Seriosität angeht."

Doch die Aussicht auf den Pokalsieg reicht nach Einschätzung des gebürtigen Hamburgers als Motivation absolut aus. "Ein Triumph in Berlin", erinnert sich Tah an Bayers Endspielerfolg 2024, "ist etwas ganz und gar Außergewöhnliches. Das Gefühl, im Olympiastadion das Finale zu spielen und zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes. Das kann man mit keinem anderen Titel vergleichen. Die Atmosphäre vor dem Spiel ist einmalig. Da ist pure Fußballliebe zu spüren. Schon allein deswegen will man da unbedingt hin."

Tah sieht seine Mannschaft nach einem eher mäßigen Saisonstart inzwischen in einer ähnlichen Verfassung wie vor Jahresfrist. "Wir haben uns gesteigert und sind jetzt wieder auf dem Niveau, Titel gewinnen zu können. Ich hatte allerdings nie das Gefühl, dass wir in ein Loch gefallen wären. Die Spiele liefen nicht mehr ganz so einfach, wir haben uns dann aber wieder in den Flow hineingearbeitet", sagte er.