Fingerzeig? Bayern-Boss äußert Sané-Kritik

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Die Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern ist ungeklärt

Nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern gegen den FC St. Pauli überraschte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen mit Kritik an Leroy Sané.

Mit zwei Toren war Leroy Sané einer der Matchwinner beim Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen St. Pauli. Von sport.de wurde der Flügelstürmer für seinen starken Auftritt mit der Note 1,5 belohnt.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen war von Sanés Auftritt aber wohl nicht vollends überzeugt.

"Er hat mir gut gefallen, insbesondere in der zweiten Halbzeit", wird er von der "Bild" zitiert. Der 57-Jährige bemängelte allerdings auch: "Ich glaube, die erste Halbzeit war jetzt nicht unbedingt seine beste."

Im gleichen Atemzug lenkte Dreesen das Thema auf einen anderen Spieler: "Vor allem gut gefallen hat mir Michael Olise. Olise hat heute ein herausragendes Spiel gemacht, hat fantastisch gespielt, viele tolle Aktionen gehabt. Richtig gut!" Auch der Franzose hatte mit zwei Vorlagen geglänzt (Note 1,5).

Laut "Bild" passen die Dreesen-Aussagen zu den jüngsten Entwicklungen im Poker um Sané. Demnach sehen die Bosse die fehlende Konstanz beim Nationalspieler nach wie vor als Kritikpunkt.

Auch wegen seiner schwankenden Leistungen sei unklar, ob Sané, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, ein neues Arbeitspapier bekommt.

"Sky" hatte zuletzt berichtet, dass eine Sané-Entscheidung in den kommenden drei Wochen fallen soll. Ob sich der 29-Jährige einen neuen Vertrag verdient hat, darüber herrschen an der Säbener Straße offenbar noch immer unterschiedliche Meinungen. Zweifler gäbe es auch weiterhin in der Führungsriege der Münchner, so der TV-Sender.

Kane hofft auf Sané-Verlängerung

Als Fürsprecher für eine Verlängerung mit Sané gab sich zuletzt Harry Kane zu erkennen. "Es ist ja offensichtlich, dass ich mit ihm sehr gut harmoniere. Er hat großartige Qualitäten und angsteinflößende Fähigkeiten!", schwärmte der Stürmer im Gespräch mit "Bild" von seinem Teamkollegen.

Mit Blick auf einen neuen Vertrag ergänzte Kane: "Es ist nicht meine Entscheidung, sondern die des Klubs. Aber ich mag es sehr, mit Leroy zu spielen und würde es lieben, wenn er bleibt."