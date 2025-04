Schlotterbeck "heißer Kandidat" für Beförderung

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Nico Schlotterbeck jubelt

Nico Schlotterbeck ist die wohl größte Konstante in dieser Saison von Borussia Dortmund. Wird der Innenverteidiger in der kommenden Saison neuer Kapitän? Der Nationalspieler hat nun auf diese Frage reagiert.

Er ist in Dortmund so etwas wie der Mann der Stunde: Nico Schlotterbeck verkörpert die BVB-Hoffnung auf ein Comeback in der Bundesliga und ist zu einem echten Führungsspieler herangereift. Trägt der Verteidiger in der kommenden Saison auch die BVB-Binde?

Laut einem Bericht von "Sky" gilt die Zukunft von Emre Can als Kapitän als unsicher.

Intern gebe es in Dortmund Stimmen, die im Zuge eines geplanten Umbruchs im Sommer auch ein neues Gesicht für das Kapitänsamt wünschen.

Die K-Frage solle daher im Sommer beantwortet werden.

Schlotterbeck in Dortmund "wahnsinnig geschätzt"

Schlotterbeck gelte demnach als ein "heißer Kandidat". Er werde intern "wahnsinnig geschätzt" und als BVB-Kapitän der Zukunft gesehen.

Auf die K-Frage angesprochen, sagte er bei "Sky" im Interview: "Ich habe Emre in den zweieinhalb Jahren kennengelernt. Er ist ein sehr, sehr respektvoller Mensch, redet sehr viel mit der Mannschaft und gibt einer Mannschaft sehr viel."

Solange Can in Dortmund ist, "würde ich nie über das Kapitänsamt reden, weil ich denke, dass er es sehr gut ausübt", so Schlotterbeck weiter.

Der Vertrag von Can läuft 2026 aus. Nach einer schwachen Hinrunde hat der DFB-Spieler, der nun in der Innenverteidigung eingesetzt wird, inzwischen wieder eine gute Form erreicht.

Eine endgültige Entscheidung über die sportliche Can-Zukunft beim BVB ist wohl noch nicht gefallen. Die Gespräche seien aktuell auf Eis gelegt. Sie sollen nach der Saison wieder aufgenommen werden, wenn klar ist, wo der BVB gelandet ist, heißt es bei "Sky".

BVB ist der erste Ansprechpartner

Schlotterbeck hat mit guten Leistungen im BVB- und DFB-Trikot das Interesse anderer Klubs auf sich gezogen. Nun hat er sich zu den Gerüchten geäußert, er könnte die Schwarz-Gelben im Sommer womöglich verlassen.

Der BVB ist für Nico Schlotterbeck "der erste Ansprechpartner", kündigte der 25-Jährige bei "Sky" an: "Ich bin echt froh, hier zu sein, und weiß, was es bedeutet, für diesen Klub zu spielen."

Schlotterbecks Vertrag läuft bis 2027, in den kommenden Monaten stehen womöglich Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen an. "Wir werden uns im Sommer zusammensetzen. Die Verantwortlichen, ich und meine Familie. Und dann werden wir den Plan für die kommenden Jahre durchsprechen", so Schlotterbeck, der hinterherschob: "Der Verein kann noch viel mehr als die Leistung, die er aktuell bringt."