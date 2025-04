Bayern-Ikone spekuliert über Müller-Zukunft

IMAGO/Revierfoto

Thomas Müller könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Thomas Müller wird beim FC Bayern wohl keinen neuen Vertrag erhalten. Ob der Weltmeister von 2014 seine Karriere woanders fortsetzt, ist offen. Sepp Maier bedauert das Aus des 35-Jährigen - und glaubt zu wissen, wie es für ihn weitergeht.

"Thomas ist der FC Bayern. Selbst nur in der Kabine hätte er dem Team noch ein weiteres Jahr gutgetan", stellte der 81-Jährige im "Sport1"-Interview klar und legte nach: "Ich glaube nicht, dass er ins Ausland geht. Thomas wird seine Karriere beenden. Was soll er in Amerika oder Dubai? Thomas gehört nach München – hier hat er seine Familie, seine Frau, die Pferde und alles, was ihn glücklich macht."

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien, wo Interesse an Müller bestehen soll, ist Medienberichten zufolge ausgeschlossen. Dass der Routinier seine Karriere in den USA ausklingen lässt, ist hingegen durchaus vorstellbar. Eine endgültige Entscheidung, wie es für den ehemaligen Nationalspieler ab dem Sommer weitergeht, ist aber noch nicht gefallen.

FC Bayern: Maier kann Entscheidung "nicht ganz nachvollziehen"

"Thomas wird dem FC Bayern bestimmt in einer anderen Funktion erhalten bleiben, wenn er das möchte. Und falls nicht, wird ihm sicher auch nicht langweilig. Traurig ist es trotzdem. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein Jahr als Spieler dranhängt. Er tut dem Spiel und dem Innenleben der Mannschaft einfach gut", betonte der Ex-DFB-Keeper.

Die Entscheidung des FC Bayern, Müller kein neues Arbeitspapier vorzulegen, könne er daher "nicht ganz nachvollziehen". Die bevorstehende Trennung sei nach Ansicht des Weltmeisters von 1974 "ein ganz bitteres Ende". Spieler wie der Weltmeister von 2014 würden "einen Verein ausmachen, sie sind seine Seele – und genau diese Typen werden in der heutigen Zeit immer seltener. "

Thomas Müller hatte am 15. August 2008 im Bundesliga-Duell mit dem Hamburger SV (2:2) sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern gefeiert. Seither hat er 742 Pflichtspiele absolviert und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Fußballern aller Zeiten.