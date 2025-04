Bayern-Gerüchte um Heung-Min Son nehmen Fahrt auf

IMAGO/Marcel van Dorst/DeFodi Images

Heung-Min Son soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Wie es für Leroy Sané beim FC Bayern weitergeht, ist noch unklar. Ein prominenter Name taucht nun auf der Liste des deutschen Rekordmeisters auf.

Wie das Portal "todofichajes.com" berichtet, steht Heung-Min Son von Tottenham Hotspur beim FC Bayern auf dem Zettel.

Demnach prüfen die Münchner derzeit die Möglichkeit einer Verpflichtung. In dem 32 Jahre alten Südkoreaner sehe man an der Säbener Straße den "idealen Kandidaten" für die Offensive. Mit seiner Vielseitigkeit und seinen Torjägerqualitäten passe Son perfekt zum FC Bayern, heißt es.

Auch Stürmerstar Harry Kane, der lange mit Son zusammen bei den Spurs spielte, soll sich für einen Transfer des Angreifers stark gemacht haben.

Verhandlungen sollen die Münchner aber noch nicht aufgenommen haben. Der FC Bayern behalte Sons Vertragssituation allerdings genau im Blick.

Bereits im Februar hatte das Portal "fichajes.net" über das Bayern-Interesse an Son berichtet.

Voraussetzung für einen Son-Transfer ist "todofichajes.com" zufolge ein Abgang von Leroy Sané. Der Nationalspieler ist nur noch bis zum Saisonende an den FC Bayern gebunden.

Ob der 29-Jährige einen neuen Vertrag bekommt, ist noch unklar. "Sky" hatte zuletzt berichtet, dass eine Sané-Entscheidung in den kommenden drei Wochen fallen soll. Ob sich Offensivspieler einen neuen Vertrag verdient hat, darüber herrschen an der Säbener Straße offenbar noch immer unterschiedliche Meinungen. Zweifler gäbe es auch weiterhin in der Führungsriege der Münchner, so der TV-Sender.

Heung-Min Son kennt die Bundesliga bereits

Heung-Min Son spielte in der Bundesliga bereits für den Hamburger SV und für Bayer Leverkusen.

Seit 2015 läuft er für Tottenham Hotspur auf. Im Januar hat der Routinier seinen Vertrag beim Premier-League-Klub bis 2026 verlängert.

In der aktuellen Saison erzielte Son in 40 Pflichtspielen elf Treffer. Hinzu kommen zwölf Vorlagen.