Hertha BSC und Werder Bremen wollen Ex-HSV-Talent

IMAGO

Mats Köhlert (l.) steht bei Hertha BSC und Werder Bremen auf dem Zettel

Beim Hamburger SV verpasste Mats Köhlert einst den großen Durchbruch. Den schnellen Linksfuß zog es anschließend in die Niederlande, wo der 26-Jährige zum Leistungsträger in der Eredivisie heranwuchs. Der Vertrag des ehemaligen U21-Nationalspielers läuft aus. Hertha BSC und Werder Bremen sollen das Ex-HSV-Talent im Blick haben.

2023 kam Mats Köhlert mit 16 Jahren zum HSV, wo er sich in den Nachwuchsteams einen Profivertrag erarbeitete. Sein Debüt für die Profis der Rothosen gab der Linksfuß im März 2019 beim 0:0 gegen den VfL Bochum. Nur zwei weitere Spiele in der 2. Bundesliga kamen hinzu, Köhlert zog im Sommer anschließend zu Willem II in die Niederlande weiter.

Dort etablierte sich der schnelle Flügelflitzer in der Eredivisie, wurde vom Offensivspieler zum Linksverteidiger umgeschult. Diese Position bekleidet der ehemalige U21-Nationalspieler seit 2022 auch beim SC Heerenveen, wo er inzwischen unumstrittener Stammspieler ist. Im Sommer läuft der Vertrag des Hamburgers aus, eine Rückkehr nach Deutschland scheint möglich.

Hertha BSC und Werder Bremen wittern Schnäppchen

Denn laut "Sky" ist nahezu ausgeschlossen, dass Köhlert weiterhin das Heerenveen-Trikot tragen wird. Unter anderem Hertha BSC und Werder Bremen sollen großes Interesse daran haben, den Linksverteidiger im Sommer ablösefrei unter Vertrag zu nehmen. Konkurrenz droht dem Duo von "weiteren Teams aus Europa", heißt es im Bericht des Pay-TV-Senders.

In dieser Saison stand Köhlert bislang in 24 Pflichtspielen für den niederländischen Erstligisten auf dem Platz. Ihm gelangen als Außenverteidiger sechs Vorlagen.

Insgesamt kann das schnelle Ex-HSV-Talent mit nur 26 Jahren bereits auf 177 Einsätze in der Eredivisie zurückschauen. An 30 Toren war der Deutsche direkt beteiligt.

Für die U21-Auswahl stand Köhlert im September 2019 unter Stefan Kuntz zweimal in Freundschaftsspielen auf dem Rasen.