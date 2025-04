Sven Michel fehlt Paderborn "einige Zeit"

IMAGO/Laci Perenyi

Der SC Paderboren muss vorerst ohne Sven Michel auskommen

Der SC Paderborn muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga "einige Zeit" auf Stürmer Sven Michel verzichten.

Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, erlitt der 34-Jährige einen Muskelfaserriss. "Wie lange der Angreifer ausfällt, hängt vom Heilungsverlauf ab", hieß es in der Mitteilung.

Die Verletzung im rechten Adduktorenbereich hatte sich Michel bei der Heimniederlage (1:2) gegen den 1. FC Köln am Samstag in der Schlussphase zugezogen. In 21 Einsätzen in der laufenden Saison erzielte er bislang drei Tore. Paderborn belegt in der 2. Liga derzeit den vierten Platz.