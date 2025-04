Bericht: VfB steigt in Poker um Schalke-Juwel ein

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Wechselt Taylan Bulut vom FC Schalke 04 zum VfB Stuttgart?

Der Poker um Taylan Bulut vom FC Schalke 04 spitzt sich immer weiter zu. Nun steigt offenbar auch der VfB Stuttgart ein.

Wie das Portal "Fussballeuropa.com" berichtet, beschäftigen sich die Verantwortlichen des VfB Stuttgart mit einer Verpflichtung von Taylan Bulut.

Demnach soll es sogar schon Gespräche zwischen den Schwaben und der Spielerseite gegeben haben.

Beim VfB herrscht auf der Rechtsverteidigerposition zur kommenden Saison womöglich Handlungsbedarf. Der "kicker" hatte zuletzt berichtet, dass es zu einem Umbruch in der Abwehr kommen könnte.

Die Zukunft von Josha Vagnoman und Pascal Stenzel in Stuttgart sei alles andere als gesichert. Vagnoman ist vertraglich noch bis 2026 an dem VfB gebunden. Doch die Verhandlungen über eine Verlängerung sind zuletzt ins Stocken geraten. Stenzels Vertrag läuft ebenfalls 2026 aus. Bei den Stuttgartern spielt der 29-Jährige in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle.

Taylan Bulut ist vertraglich zwar noch langfristig bis 2029 an den FC Schalke 04 gebunden. Der 19 Jahre alte Shootingstar gilt allerdings als Verkaufskandidat für den Sommer, um die so dringend benötigten Transfer-Einnahmen zu generieren.

Erst im Februar hatte Bulut sein Arbeitspapier in Gelsenkirchen verlängert. Dabei ist wohl eine Ausstiegsklausel verankert worden.

Die festgelegte Ablösesumme für einen Wechsel innerhalb Deutschlands soll laut "Sport Bild" bei sechs Millionen Euro liegen, oder bei sieben Millionen Euro, sollte der aufnehmende Klub im Europapokal vertreten sein. Für Vereine aus der englischen Premier League wären demnach satte zehn Millionen Euro fällig.

Schalke-Juwel Bulut bei zahlreichen Klubs gehandelt

Neben dem VfB Stuttgart wurden zuletzt auch dem SC Freiburg, RB Salzburg oder dem türkischen Topklub Besiktas Interesse an Bulut nachgesagt.

Bulut selbst hatte seine Zukunft zuletzt offen gelassen. "Ich habe jetzt meinen Vertrag verlängert und man muss jetzt Schritt für Schritt schauen. Ich weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert", sagte der Juniorennationalspieler im Gespräch mit Medienvertretern am Rande eines Trainings und ergänzte: "Ich mache nur Schritt für Schritt, gucke nur von Spiel zu Spiel."