Rückkehr zum FC Bayern? So denkt Mario Gomez

IMAGO/Christian Schroedter

Mario Gomez (r.) wird mit einer Rückkehr zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Angeblich denkt der FC Bayern darüber nach, Ex-Stürmer Mario Gomez zurückzuholen. Dem ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig, der aktuell als Technischer Direktor im Kosmos von Red Bull arbeitet, könnte demnach ein Posten in der Führungsetage der Münchner winken. Das Interesse des 39-Jährigen ist aktuell aber wohl eher gering.

Laut "Sky" zählt Mario Gomez beim FC Bayern zu den möglichen Kandidaten, sollte man in Zukunft seine Führungsetage um einen weiteren Fachmann erweitern wollen. Beim deutschen Rekordmeister denke man an eine Rückholaktion des ehemaligen Weltklasse-Angreifers, der zwischen 2009 und 2013 113 Tore in 174 Pflichtspielen erzielte, nach. Es handele sich aber eher um eine perspektivische Überlegung.

Die "Bild" kann das Münchner Interesse an dem 39-Jährigen, der seit 2022 als Technischer Direktor im Kosmos von Red Bull arbeitet und erst im vergangenen Winter seinen Vertrag bis 2028 verlängert hatte, bestätigen. Demnach soll sich insbesondere Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß als Fürsprecher für den ehemaligen DFB-Star einsetzen.

FC Bayern: Mario Gomez denkt nicht an Red-Bull-Abschied

Allzu bald wird der ehemalige Angreifer des FC Bayern aber wohl nicht an die Säbener Straße zurückkehren. Dem 78-fachen Nationalspieler sei das Interesse seines Ex-Klubs seit geraumer Zeit zwar bekannt, ein wirkliches Thema ist ein Wechsel für ihn aber nicht. Bei Red Bull fühle sich Gomez "sehr wohl", heißt es im Bericht der Boulevardzeitung.

Auch RB-Aufsichtsratsboss Oliver Mintzlaff soll kein Interesse daran haben, den einstigen Bundesliga-Torschützenkönig ziehen zu lassen. Zudem spiele sich die Zusammenarbeit des Technischen Direktors mit Jürgen Klopp ("Head of Global Soccer") gerade erst so richtig ein. Mit der BVB-Ikone soll Gomez zukünftig "eng zusammenarbeiten", so die "Bild".

Gomez wird derweil nicht zum ersten Mal mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Im vergangenen Sommer in einem Interview mit "Sport Bild" gefragt, ob er sich eine Rückkehr grundsätzlich vorstellen könnte, stellte der Ex-Stürmer klar: "Die Frage stellt sich nicht für mich. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. Vielleicht sagt Red Bull auch irgendwann, das war's. Ich werde ja an meinen Leistungen gemessen."