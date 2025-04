Derby in Westfalenliga ausverkauft - Über 10.000 Tickets weg

ThorstenxTillmann

Die Frauen des BVB und Schalke 04 treffen vor über 10.000 Leuten aufeinander

Das Derby in der Westfalenliga zwischen den Fußballerinnen von Borussia Dortmund und Schalke 04 lockt die Massen.

Wie der BVB am Dienstag bekannt gab, wurden "in weniger als einer Woche" alle 10.000 Tickets für das Duell am 27. April (15 Uhr) im Stadion Rote Erde verkauft. Für die Dortmunder Frauen bedeutet das einen Zuschauerrekord, die bisherige Bestmarke lag bei 4700 Fans im April 2024 gegen den TV Brechten.

Die BVB-Frauen liegen in der Westfalenliga mit 55 Punkten auf Platz eins, Verfolger Schalke liegt mit 54 Zählern knapp dahinter. Nur der Meister steigt am Ende in die Regionalliga auf.

Zuletzt hatte das Nordderby im DFB-Pokal zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen (1:3 n.V.) mit 57.000 Zuschauern einen Rekord im deutschen Vereinsfußball der Frauen aufgestellt.