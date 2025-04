MLS-Klub trennt sich nach fast 16 Jahren von Trainer

IMAGO/Denny Medley

Peter Vermes verlässt Sporting Kansas City nach langer Zeit

Ende einer bemerkenswerten Ära: Nach fast 16 Jahren hat sich Sporting Kansas City aus der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS von seinem Trainer Peter Vermes getrennt.

Nachdem die Mannschaft nach sechs Spieltagen in dieser Saison noch sieglos ist und von den vergangenen 13 Spielen seit September 2024 zwölf verloren hat, einigten sich beide Seiten einvernehmlich auf ein Ende der Zusammenarbeit.

Unter dem früheren US-Nationalspieler gewann Sporting KC im Jahr 2013 zum zweiten Mal nach 2000 den MLS-Meistertitel. Zum aktuellen Kader gehören die drei Deutschen Erik Thommy (früher unter anderem FC Augsburg und VfB Stuttgart), Tim Leibold (u.a. 1. FC Nürnberg und Hamburger SV) und Robert Voloder (u.a. 1. FC Köln). Vermes hatte den Posten des Trainers in Kansas City im August 2009 übernommen.

Vermes war einer der am längsten noch aktiven Trainer im Profifußball. Marathon-Männer in Europa sind Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim (seit September 2007) und Diego Simeone beim spanischen Erstligisten Atletico Madrid (seit Dezember 2011). Rekordhalter im Profifußball nach dem Zweiten Weltkrieg ist Guy Roux, der AJ Auxerre 36 Jahre lang trainierte. Davor war Fred Everiss knapp 46 Jahre lang der Coach von West Bromwich Albion in England.