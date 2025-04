Beim VfB ist "kein Platz für Sorgen und Ängste"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß will mit dem VfB Stuttgart nach Berlin

Krise beim VfB Stuttgart? "Wir können ins Finale einziehen. Da ist kein Platz für Sorgen und Ängste. Das ist auch nicht zu spüren. Wir sind heiß und hungrig auf Berlin", sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem DFB-Pokalfinale am Mittwoch (20:45 Uhr) gegen RB Leipzig und fügte mit Nachdruck an: "Trotz der Situation: Jetzt ist Pokal. Genau darauf muss alles ausgelegt sein." Er setzt dabei auch auf die Unterstützung der Fans: "Ich erwarte, dass es richtig knistert und richtig knallt."

Der Vizemeister steckt nach sechs Spielen ohne Sieg in der Liga als Tabellenelfter in einer schwierigen Phase. Man brauche gar nicht "von der Champions League zu reden", hatte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem jüngsten 0:1 bei Eintracht Frankfurt betont und bekannt: "Wir laufen unseren Ansprüchen hinterher." Immerhin könnte sich der VfB als Pokalsieger für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren. Zuletzt stand der dreimalige Pokalsieger 2013 im Finale (2:3 gegen den FC Bayern).

Hoeneß sprach von einer "Riesenchance". Jetzt gehe es darum, "als Klub die Kräfte zu bündeln, Ärmel hochzukrempeln und dieses Spiel groß zu machen und groß werden zu lassen". Die Partie sei "enorm wichtig", so der VfB-Coach: "Der Reiz liegt auch darin, für die kommenden Spiele in der Bundesliga Impulse zu bekommen."

In der Rückrunden-Tabelle liegt der VfB nur auf Rang 16. Seitdem die Stuttgarter Ende Januar erst am finalen Ligaspieltag die K.o.-Runde der Champions-League verpasst hatten, gewannen sie nur noch zwei Spiele - in der Liga bei Borussia Dortmund (2:1) und im Pokal-Viertelfinale gegen den FC Augsburg (1:0).

Verzichten müssen die Stuttgarter weiter auf Josha Vagnoman, Anrie Chase und Dan-Axel Zagadou. Nick Woltemade, den Hoeneß in Frankfurt zunächst geschont hatte, spielt gegen Leipzig von Beginn an. "Wenn Nick frisch ist, hat er einen großen Impact auf unser Spiel. Deshalb kann man davon ausgehen, dass er spielt."