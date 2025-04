Müller-Abschied beim FC Bayern? Van Gaal meldet sich zu Wort

imago sportfotodienst

Thomas Müller (l.) und Louis van Gaal (r.) waren einst beim FC Bayern vereint

Unter Louis van Gaal feierte Thomas Müller einst seinen großen Durchbruch beim FC Bayern. Nun könnte die Spielerkarriere des "Raumdeuters" beim deutschen Rekordmeister im Sommer zu Ende gehen. Laut der Trainer-Legende muss sich Müller Gedanken darüber machen, welche Rolle er noch anstrebt.

"Müller spielt immer!", hieß es einst unter Louis van Gaal beim FC Bayern. Dieses Credo gilt an der Säbener Straße mittlerweile aber nicht mehr.

"Leider spielt Müller nicht mehr immer!", hielt van Gaal selbst gegenüber "Sky" fest. Es liege an Thomas Müller, "ob er diese Rolle anstrebt, nachdem er so viele Jahre einer der wichtigsten Spieler des FC Bayern München war", sagte der Niederländer zur sportlichen Situation des 35-Jährigen.

Im Video: Müller-Aus beim FC Bayern? Philipp Lahm äußert sich

Zuletzt hieß es in gleich mehreren Medienberichten übereinstimmend, dass die Ära Müllers beim deutschen Rekordmeister im Sommer enden könnte - dann läuft sein aktuelles Arbeitspapier aus.

Van Gaal: Müller verdient großen Abschied beim FC Bayern

"Wenn er sich entscheidet, Abschied zu nehmen, verdient er sich einen großen Abschied für die Fans und Mitspieler des FC Bayern München", meinte van Gaal.

Der 73-Jährige hatte Müller in München einst zum großen Durchbruch verholfen. Van Gaal betreute den FC Bayern zwischen Juli 2009 und April 2011. Müller spielte sich während dieser Zeit in der Startelf fest und schaffte darüber hinaus den Sprung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2010 avancierte der offensive Mittelfeldspieler gleich zum Torschützenkönig.

Inzwischen kommt Müller auf 742 Pflichtspiele für den FC Bayern. Die Vereinslegende steht allerdings nur noch selten in der Startformation. Jamal Musiala erhält hinter Torjäger Harry Kane zumeist den Vorzug.

"Sky" zufolge sollen Klubs aus der nordamerikanischen MLS am Weltmeister von 2014 interessiert sein. Ob sich Müller den Sprung über den Großen Teich vorstellen kann, ist ungewiss.