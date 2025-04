England-Rückkehr? Kane reagiert auf Spekulationen

IMAGO/Mladen Lackovic

Harry Kane sieht sich weiterhin beim FC Bayern

Harry Kane hat nach teils wilden Transfer-Spekulationen seine Verbundenheit zum FC Bayern betont. Der Torjäger will nicht zu weit vorausdenken.

Er sei "extrem glücklich" beim FC Bayern, stellte Harry Kane im Interview mit "ESPN" klar.

Der Mittelstürmer war im Sommer 2023 von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Kane gehört seitdem zu den Leistungsträgern im Münchner Star-Ensemble. Sein Vertrag an der Säbener Straße ist bis 2027 datiert.

Zuletzt kursierten wilde Transfer-Gerüchte um eine mögliche Rückkehr in die Premier League. Auf die Frage, ob es ihn eines Tages tatsächlich nach England zurückziehen könnte, antwortete Kane im Gespräch mit dem US-Sender: "Ich bin mir nicht sicher. Ich habe während meiner gesamten Karriere immer gesagt, dass ich nicht gerne zu weit vorausdenke."

Kane: "Fantastisches" Team beim FC Bayern

Stattdessen betonte Kane seine Verbundenheit zum FC Bayern.

"Ich bin hier sehr glücklich. Ich denke, wir haben ein fantastisches Team und einen fantastischen Trainerstab, und ich habe einfach das Gefühl, dass ich in bester Verfassung bin und auf dem höchstmöglichen Niveau spielen möchte, und das ist das höchste Niveau, das es gibt", sagte der Kapitän der Three Lions.

Er wisse, "dass sich im Fußball in kurzer Zeit viel ändern kann, und es können viele Dinge passieren, aber letztendlich ist mein Fokus hier. Ich denke nicht an eine andere Liga oder ein anderes Team. Und beim Fußball mag ich es, einfach dem Fluss zu folgen, und im Moment ist der Fluss hier bei Bayern München", so Kane weiter.

Der 31-Jährige will mit dem FC Bayern den ersten großen Titel in seiner Karriere gewinnen. Die Münchner rangieren in der Fußball-Bundesliga sieben Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte vor Verfolger Bayer Leverkusen. Im Viertelfinale der Champions League wartet Inter Mailand (8. und 16. April).