Überraschender Trainer-Rücktritt beim VfL Wolfsburg

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Tommy Stroot verabschiedet sich beim VfL Wolfsburg

Tommy Stroot tritt überraschend als Trainer der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zurück. Es droht erstmals seit 2012 ein Jahr ohne Titel.

Alle Titel sind verspielt - und auch der Trainer verabschiedet sich: Fünf Tage nach dem krachenden Aus in der Champions League ist Tommy Stroot überraschend bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zurückgetreten.

"Ich habe in den vergangenen Wochen gemerkt, dass ich nicht mehr die Energie in mir spüre, die es braucht, meinen eigenen Ansprüchen und denen des VfL Wolfsburg gerecht zu werden", erklärte der 36-Jährige, als der Klub die Entscheidung am Dienstag bekannt machte: "Dieses Gefühl kenne ich nicht von mir, und es hat mich zum Nachdenken und Handeln bewegt."

Am Montag hatte Stroot Geschäftsführer Peter Christiansen und Frauenfußball-Direktor Ralf Kellermann in einem persönlichen Gespräch über seine Beweggründe informiert.

"Das ist eine Nachricht, die uns hart trifft", gab Christiansen zu, der Coach habe "in den vergangenen Jahren einen unglaublich guten und erfolgreichen Job gemacht", er habe "mit Leidenschaft, Ehrgeiz und großer Professionalität überzeugt. Wir hätten uns gewünscht, den Weg gemeinsam weiterzugehen". Aber man müsse "in diesem Fußball-Business auch den Menschen sehen". Stroot sei "sehr ehrlich gewesen - gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber dem Klub".

VfL Wolfsburg läuft den eigenen Ansprüchen hinterher

Wolfsburg läuft in der aktuellen Saison den eigenen Ansprüchen hinterher. Dem Rekordpokalsieger und siebenmaligen Meister droht erstmals seit 13 Jahren eine titellose Saison. In der Champions League, die die Wölfinnen zweimal gewonnen hatten, kam am vergangenen Donnerstag mit einer 1:6-Klatsche beim übermächtigen Titelverteidiger FC Barcelona ebenso im Viertelfinale das Aus wie zuvor bereits im DFB-Pokal. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München vier Spieltage vor Schluss sechs Punkte.

Stroot war 2021 von Twente Enschede zum VfL gewechselt, wurde auf Anhieb Meister und dreimal in Folge Pokalsieger. Im vergangenen Jahr hatte er zunächst seinen Abschied nach der laufenden Saison angekündigt, dann verlängerte er aber im September doch seinen Vertrag. Über die Nachfolge will der Klub "zu gegebener Zeit informieren", hieß es am Dienstag. Das nächste Spiel steht am 13. April beim SC Freiburg auf dem Programm.