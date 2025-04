Verlängerung mit Bayern-Routinier? Freund lässt aufhorchen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Konrad Laimer (m.) könnte noch lange für den FC Bayern spielen

Konrad Laimer kommt beim FC Bayern aktuell auf der Rechtsverteidiger-Position zum Einsatz. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße sind mit dem flexibel einsetzbaren Routinier zufrieden. Sportdirektor Christoph Freund sieht seinen österreichischen Landsmann noch länger in München.

"Wir sind mit ihm sehr zufrieden. Konny spielt eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft, ist universell einsetzbar", lobte Christoph Freund den Profi des FC Bayern im Interview mit "90minuten.at".

"Der Mit seiner Art und Weise wie er Fußball spielt, tut er der Mannschaft gut. Er ist extrem aktiv in jedem Spiel, gewinnt viele Bälle. Konny hat sich fußballerisch noch einmal weiterentwickelt, nimmt in vielen Spielen eine wichtige Rolle ein. Sein Ansehen in der Mannschaft ist sehr hoch. Er ist ein Typ, der im Training immer alles gibt", führte der Österreicher über Konrad Laimer aus.

Freund: Laimer und der FC Bayern? Das passt zusammen

Der gelernte Mittelfeldmann war im Sommer 2023 von RB Leipzig an die Säbener Straße gewechselt. Laimer kommt beim FC Bayern primär als Rechtsverteidiger zum Einsatz.

Laut Freund könnte der 27-Jährige noch lange für den deutschen Rekordmeister auflaufen.

"Sein Vertrag endet 2027, aber die Planung ist langfristig ausgerichtet. Mein Gefühl ist, dass Konrad Laimer und Bayern München sehr gut zusammenpassen. Sein Ehrgeiz passt zu den Zielen des Klubs", ließ der Bayern-Funktionär aufhorchen.

Der FC Bayern hatte zuletzt die Verträge von Manuel Neuer (bis 2026), Joshua Kimmich (bis 2029), Alphonso Davies und Jamal Musiala (beide bis 2030) verlängert. Eric Dier könnte beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ebenfalls ein neues Arbeitspapier erhalten. Leroy Sané kämpft aktuell auch um eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. Sportdirektor Freund und Sportvorstand Max Eberl haben somit weitere wichtige Personalentscheidungen zu treffen.