Entscheidung bei Bayern-Routinier gefallen?

Sven Ulreich (r.) will offenbar beim FC Bayern weitermachen

Sven Ulreich wird einem Medienbericht zufolge höchstwahrscheinlich eine weitere Saison für den FC Bayern absolvieren.

Laut "Sport Bild" will Sven Ulreich noch eine Spielzeit beim FC Bayern bleiben.

Die Verantwortlichen an der Säbener Straße möchten anscheinend ebenfalls mit ihrem Backup-Torwart weitermachen. Eine Vertragsverlängerung scheine daher "Formsache zu sein", heißt es in dem entsprechenden Medienbericht. Das aktuelle Arbeitspapier des 36-Jährigen endet nach der laufenden Saison.

Ulreich war ursprünglich im Sommer 2015 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. Nach einer zwischenzeitlichen Saison beim Hamburger SV kehrte der Schlussmann 2021 schließlich zurück nach München. Ulreich absolvierte bislang insgesamt 103 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister.

Spannende Torwart-Konstellation beim FC Bayern

Der Routinier fungierte beim FC Bayern stets als Backup von Platzhirsch Manuel Neuer, wusste bei seinen Einsätzen zumeist als zuverlässiger Stellvertreter zu überzeugen.

Inzwischen tummeln sich mit Jonas Urbig und Daniel Peretz noch zwei junge Torhüter im Kader des FC Bayern. Alexander Nübel ist zudem bis 2026 an den VfB Stuttgart verliehen.

Wie "Sport Bild" berichtet, soll Ulreich in München die Rolle des dritten Keepers einnehmen. Urbig könnte sich demnach direkt hinter Neuer in der internen Hierarchie einordnen. Der deutsche U21-Nationalspieler vertrat den an der Wade verletzten Neuer in den vergangenen Partien bereits.

Peretz dränge hingegen "auf eine Leihe, um Spielpraxis zu sammeln", heißt es. Der 24-Jährige durfte erst sieben Mal beim deutschen Branchenprimus ran.

Neuer selbst besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2026. Der Weltmeister von 2014 hütet bereits seit 2011 den Kasten des deutschen Rekordmeisters. Nach dem Karriereende von Neuer dürften die Karten beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga dann neu gemischt werden.