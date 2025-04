FC Bologna auf Final-Kurs

AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Thijs Dallinga jubelt mit seinen Mannschaftskollegen

Der italienische Traditionsverein FC Bologna hat einen ersten Schritt in Richtung seines ersten Endspiels um die Coppa Italia seit 51 Jahren gemacht.

Das Team von Trainer Vincenzo Italiano gewann das Hinspiel im Halbfinale beim FC Empoli 3:0 (2:0) und hat nun beste Chancen auf das Finale im Mai. Bei der letzten Finalteilnahme 1974 hatte Bologna den italienischen Pokal zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte gewonnen.

In der vergangenen Saison waren "I Rossoblu" (Die Rot-Blauen) noch in der Runde der letzten Acht an der AC Florenz gescheitert. Gegen Serie-A-Konkurrent Empoli feierten sie nun dank Riccardo Orsolini (23.) und eines Doppelpacks von Stürmer Thijs Dallinga (29./51.) einen ungefährdeten Sieg.

Im anderen Halbfinale müssen AC und Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Derby-Hinspiel gegeneinander ran.