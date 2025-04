Italien-Kenner: Inter wird Bayern "große Probleme bereiten"

IMAGO/Pius Koller

Ciriaco Sforza glaubt in der Champions League nicht an den FC Bayern

Kommende Woche wartet in der Champions League der nächste Härtetest auf den FC Bayern. Gegen Inter Mailand kämpft der Rekordmeister um den Einzug ins Halbfinale. Ciriaco Sforza hat für beide Klubs gespielt - und sieht den italienischen Tabellenführer im direkten Duell vorne.

"Wenn ich die Mannschaften jetzt so sehe, ist Inter für mich Favorit", urteilte Ciriaco Sforza im Gespräch mit der "Sport Bild".

"Die Mailänder haben seit zwei, drei Jahren eine eingespielte Einheit und mit dem 3-5-2 ein für sie perfektes System gefunden", begründete der ehemalige Mittelfeldspieler seine Einschätzung. "Diese Mannschaft wird den Bayern große Probleme bereiten", ist sich Sforza sicher.

Am kommenden Dienstag (21 Uhr) steigt in der Münchner Allianz Arena das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand. Schon der erste Schlagabtausch im Viertelfinale der Königsklasse könnte eine Vorentscheidung liefern, glaubt Sforza.

"Bayern muss defensiv in jedem Moment hellwach sein und zweimal einen Top-Tag erwischen, um Inter zu schlagen", so der Italien-Kenner.

FC Bayern gegen Inter nicht in Bestbesetzung

Wegen der angespannte Personal-Situation kann Bayern-Trainer Vincent Kompany allerdings nicht seine beste Elf aufbieten. Nach den schweren Verletzungen von Dayot Upamecano und Alphonso Davies verletzte sich am Wochenende auch noch Hiroki Ito.

Ein Einsatz der Backups Eric Dier und Raphael Guerreiro in der Viererkette ist damit praktisch alternativlos. "Die personelle Rotation kann natürlich Unruhe reinbringen. Aber das, was Bayern immer stark gemacht hat, ist: Wenn es drauf ankommt in großen Spielen, sind sie da", ordnete Sforza die Lage ein.

Kein Faktor im Champions-League-Knaller gegen Inter stelle derweil die fehlende Erfahrung von Kompany an der Seitenlinie dar.

"Ich ziehe jetzt schon den Hut vor Vincent. Mit welcher Ruhe und Abgeklärtheit er als junger Trainer bei so einem Weltklub auftritt, imponiert mir. Auch bei Rückschlägen bleibt er souverän", so Sforza, der in der Saison 1995/96 und zwischen 2000 und 2002 für den FC Bayern spielte.