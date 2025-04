Bierhoff wirbt für Müller-Wechsel in die USA

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Oliver Bierhoff hofft auf einen USA-Wechsel von Thomas Müller

Der FC Bayern plant angeblich eine Zukunft ohne Thomas Müller. Wie es für die Klub-Ikone im Sommer weitergeht, ist noch unklar. Ex-DFB-Sportdirektor hat nun für ein neues Abenteuer in den USA geworben.

"Ein Wechsel von Thomas in die MLS ist sicherlich eine spannende Überlegung", sagte Oliver Bierhoff gegenüber "Münchner Merkur" und "tz" zur Zukunft von Thomas Müller.

"Die Liga würde enorm von Thomas' Erfahrung und Persönlichkeit profitieren. Er ist ein einzigartiger Spielertyp - intelligent, kreativ und immer für einen Überraschungsmoment gut. Solche Charaktere ziehen Zuschauer an und helfen, den Fußball in den USA weiterzuentwickeln", argumentierte Bierhoff.

Der "kicker" hatte kürzlich berichtet, die Führungsetage an der Säbener Straße habe beschlossen, den auslaufenden Vertrag mit Müller nicht zu verlängern. Dass der Weltmeister nach seiner Zeit in München noch einmal im Ausland sein Glück sucht, gilt seit längerer Zeit als Option.

Vom FC Bayern nach Los Angeles?

Wie "Sport Bild" berichtet, soll beim FC Bayern sogar konkret geprüft werden, ob Müller ab dem Sommer beim Kooperations-Klub Los Angeles FC in der MLS unterkommen könnte.

Bierhoff glaubt, dass sich der Schritt in die USA für die Bayern-Ikone auch finanziell lohnen könnte. "Thomas ist hier in Deutschland schon ein gefragtes Werbegesicht, aber der US-Markt bietet ganz neue Möglichkeiten. Die Vermarktungschancen in den USA sind riesig, vor allem für jemanden mit seinem Humor und seiner positiven, authentischen und lockeren Art", betonte Bierhoff.

Müller sei schon immer "ein absoluter Publikumsliebling gewesen, ein Leader auf dem Platz und jemand, der im Fußball viele große Titel gewonnen hat – sozusagen eine echte Identifikationsfigur und genau der Art von Spieler, den die MLS braucht, um weiter zu wachsen", fügte der frühere DFB-Funktionär hinzu.