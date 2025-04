FC Bayern statt VfB Stuttgart: Ito packt über Wechsel aus

IMAGO/Markus Ulmer

Hiroki Ito wechselte vom VfB Stuttgart zum FC Bayern

Im zurückliegenden Sommer kehrte Hiroki Ito dem VfB Stuttgart den Rücken und heuerte beim FC Bayern an. Die Wechsel-Entscheidung traf der 25 Jahre alte Japaner nach eigener Aussage in Windeseile.

Die Nachricht von der Offerte des deutschen Rekordmeisters erreichte Hiroki Ito auf einer Länderspielreise mit der japanischen Nationalmannschaft Anfang Juni 2024. Sein Berater teilte ihm damals telefonisch die frohe Kunde mit.

"Ich war total überrascht – aber ich habe keine Minute gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen", schilderte Ito im Münchner Mitgliedermagazin "51".

Dann wurde es stressig für den Defensivakteur, der mit seiner Frau geplant hatte, ihre Hochzeit in der Sommerpause in Japan groß zu feiern, nun aber noch in München seinen Medizin-Check beim FC Bayern absolvieren und seinen Vertrag unterschreiben musste. "Meine Frau hatte die Befürchtung, dass ich es nicht rechtzeitig zurückschaffe. Wir hatten die Feier sechs Monate geplant. Wenn ich da nicht dagewesen wäre ..."

Itos Befürchtungen trafen nicht ein, er war rechtzeitig zur großen Sause wieder in der Heimat.

Seine Zeit beim FC Bayern begann dann aber mit einem großen Schock: In einem Testspiel beim 1. FC Düren erlitt er einen Mittelfußbruch. "Mein Gegenspieler ist mir auf den Fuß getreten. Ich habe einen Schmerz gespürt, aber noch 15 Minuten weitergespielt. Dann ging es nicht mehr", blickte er zurück.

FC Bayern: Ito blickt auf "harte Zeit" zurück - und erleidet nächsten Rückschlag

Eine Operation am lädierten Fuß sowie eine monatelange Zwangpause folgten. "Das war natürlich eine harte Zeit", bekannte Ito.

Mitte Februar im Champions-League-Spiel bei Celtic gab er sein Comeback, doch der nächste bittere Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten: In der Bundesligapartie gegen den FC St Pauli brach er sich erneut den Mittelfuß.

"Ich werde in dieser Saison aufgrund einer Verletzung nicht mehr spielen, aber ich werde mich für die nächste Saison gut rehabilitieren und auf jeden Fall zurückkommen", teilte er bei Instagram anschließend mit.