Medien: Flick fordert Sommer-Transfer von Bayern-Star

Sergio Ruiz / Imago

Will Hansi Flick seinen Kader im Sommer umbauen?

Sportlich ist der FC Barcelona in dieser Saison voll in der Spur, finanziell gibt das Konto aber nach wie vor nicht viel her. Trotzdem soll sich Hansi Flick im kommenden Sommer einige Verstärkungen für sein Team wünschen. Eine davon spielt aktuell noch beim FC Bayern.

Hansi Flick wünscht sich im kommenden Sommer eine namhafte Verstärkung für den FC Barcelona. Das berichtet das spanische Portal "fichajes.net" mit dem Verweis auf Quellen aus dem direkten Vereinsumfeld. Bei dieser Verstärkung soll es sich um Kingsley Coman vom FC Bayern handeln.

Dem Bericht zufolge ist der deutsche Trainer bereits bei den Vereinsverantwortlichen der Katalanen vorstellig geworden und hat seinen Wunsch nach einer Coman-Verpflichtung hinterlegt. Ob Präsident Joan Laporta und Sportchef Deco den Daumen daraufhin gehoben oder gesenkt haben, ist nicht bekannt.

FC Bayern und Coman könnten sich trennen

Sehr wohl bekannt ist, dass die Zeit des französischen Flügelstürmers an der Säbener Straße im kommenden Sommer enden könnte. Sowohl der Spieler als auch der FC Bayern haben die Tür für einen Abschied übereinstimmenden Berichten zufolge schon weit geöffnet.

Der Rekordmeister hat gleich zwei Beweggründe dafür: Zum einen zählt der 28-Jährige mit einem kolportierten Jahresgehalt in Höhe von 17 bis 18 Millionen Euro zu den absoluten Top-Verdienern im Verein und passt somit nicht mehr zum selbst auferlegten Sparkurs.

Zum anderen konnte Coman in dieser und auch schon der letzten Saison nicht immer sportlich überzeugen. 2024/25 sammelte der Franzose in 34 Pflichtspieleinsätzen lediglich zehn Scorerpunkte. Nur in 17 Partien stand er in der Startelf, nur ein einziges Mal über 90 Minuten auf dem Platz. Ein Trend, der sich schon 2023/24 abgezeichnet hatte.

Hansi Flick soll sich an dem sinkenden Einfluss Comans auf das Spiel des FC Bayern jedoch nicht stören und würde ihn laut "fichajes"-Angaben gerne in sein Team integrieren. Das Duo arbeitete von 2019 bis 2021 außerordentlich erfolgreich in München zusammen und holte 2020 unter anderem das Triple.