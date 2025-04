Marslandung wahrscheinlicher: Brinkmann feiert Arminia-Coup

IMAGO/pmk

Ansgar Brinkmann freut sich über den Bielefelder Coup

Der frühere Fußball-Profi Ansgar Brinkmann kann den sensationellen Finaleinzug des Drittligisten Arminia Bielefeld im DFB-Pokal auch am Tag danach noch nicht fassen.

"Wenn jemand gefragt hätte: 'Ansgar, was glaubst du, landen wir zuerst auf dem Mars oder zieht die Arminia zuerst in so ein Finale ein?' Dann hätte ich auf den Mars getippt", sagte Brinkmann im Gespräch mit dem "SID".

Der 2:1-Sieg gegen den Double-Gewinner Bayer Leverkusen im Halbfinale fühle sich "surreal" an, aber "es ist passiert. Es ist gar nicht richtig greifbar", sagte der frühere Arminia-Profi, der dem Team von Mitch Kniat auch einen Triumph im Endspiel von Berlin am 24. Mai zutraut.

"Wir fahren da jetzt nicht hin und wollen nur ein bisschen Spaß haben", sagte Brinkmann: "Die Jungs wollen den Pott nach Ostwestfalen holen."

Auch der Geldsegen für die Arminia durch den Finaleinzug freut den 55-Jährigen. "Diese Planungssicherheit. Du hast den Klub saniert durch den DFB-Pokal", sagte Brinkmann über die rund zehn Millionen Euro, die Bielefeld dank der DFB-Prämien und Ticketverkäufe bereits sicher hat: "Das ist ganz wichtig."

Brinkmann hatte zwischen 2001 und 2003 für die Arminia gespielt und war mit dem Verein 2002 in die Bundesliga aufgestiegen, 2009 gab er sein Abschiedsspiel auf der Bielefelder Alm.