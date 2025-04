"Viel Selbstvertrauen": Augsburg brennt auf den FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Jess Thorup trifft mit Augsburg auf den FC Bayern

Die Augen von Jess Thorup leuchten. "Freitagabend, Flutlicht, ausverkauft - was will man mehr als Verein, als Spieler, als Mannschaft", sagte der Trainer des FC Augsburg vor dem bayerischen Derby gegen Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München am Freitag (20:30 Uhr).

Der seit elf Spielen ungeschlagene FCA geht es mit jeder Menge Mut an.

"Wir kommen mit viel Selbstvertrauen, das braucht man gegen einen Gegner wie Bayern auch", sagte der Däne und gab als Marschroute gegen "eine der besten Mannschaften in Europa" aus, seine Elf müsse ihre "Chance nach vorne suchen". Wenn es klappt, könne es "den nächsten Boost nach vorne" geben für die Schwaben.

Die haben in der Liga zuletzt am 12. Januar verloren (0:1 gegen den VfB Stuttgart) und stehen dank ihrer Rekordserie inzwischen auf Rang acht, nur drei Punkte hinter RB Leipzig auf Europacupplatz sechs. Eines der Erfolgsgeheimnisse ist die starke Defensive um Torwart Finn Dahmen und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw.

Gute Bilanz gegen den FC Bayern

"Wir wollen das beibehalten, was wir defensiv sehr gut gemacht haben, und uns offensiv verbessern - auch wenn das gegen Bayern schwer ist", sagte Thorup. Er habe aber "das Gefühl, dass wir gegen jeden mitspielen können". Auch gegen den Rekordmeister.

Im Hinspiel (0:3) war der FCA jedoch klar unterlegen, Superstar Harry Kane erzielte einen Hattrick. "Wir müssen ihn in Manndeckung nehmen", scherzte Thorup, "nein, das machen wir natürlich nicht. Aber wir müssen ein Auge auf ihn haben. Man sieht seine Nase fürs Tor. Ein Klassestürmer, ein Topspieler, aber nicht der einzige bei Bayern mit Klasse."

Der Münchner Kader habe auch in der aktuellen Verletzungsmisere "genügend Qualität". Zu Hause hat Augsburg aber in drei der letzten fünf Duelle gepunktet (zwei Siege).

Den letzten Erfolg schoss im September 2022 Mergin Berisha heraus (1:0), der nach seiner Oberschenkelverletzung rechtzeitig fit geworden ist. Thorup aber warnte: Sollte Augsburg auftreten wie zuletzt in Hoffenheim (1:1), "haben wir keine Chance".