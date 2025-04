Exklusiv: Schweinsteiger äußert sich zur Müller-Zukunft

IMAGO/Revierfoto

Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller waren beim FC Bayern und DFB-Team lange Kollegen

Die unklare Zukunft von Thomas Müller ist derzeit eines der bestimmenden Themen rund um den FC Bayern. Im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de spricht Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger über ein mögliches Karriereende seines langjährigen Teamkollegen.

"Es wirkt schon so, als wäre es in München langweilig und man müsste etwas finden, worüber man sprechen müsste", sagte Bastian Schweinsteiger mit Blick auf die Spekulationen über die Zukunft von Thomas Müller im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Über Müllers Zukunft beim FC Bayern soll bald endlich Klarheit herrschen. Ein weiteres Treffen zwischen beiden Lagern findet nach Informationen von RTL/ntv und sport.de am Mittwoch an der Säbener Straße statt. Beide Seiten gehen ergebnisoffen in die Gespräche.

Am vergangenen Sonntag hatten der "kicker" und "Bild" übereinstimmend berichtet, dass die Entscheidung intern bereits getroffen wurde. Demnach wird Müller keinen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister erhalten.

"Thomas ist alt genug und weiß genau, auf was er Lust hat und was er machen will. Man kann ihm da eigentlich zu nichts raten, weil er das selbst weiß", hielt sich Schweinsteiger mit Ratschlägen zurück.

Spielt Thomas Müller in der Kings League?

Einen Lockruf konnte sich der frühere Bayern-Star dann aber noch nicht verkneifen: "Wenn er Lust hat, die Kings League zu spielen: Thomas, ich würde für dich kämpfen, dass du einen Platz bekommst."

Mit einer Mischung aus Top-Entertainment, innovativen Spielregeln und Creator-Power hat die Kings League weltweit bereits eine große Fangemeinde. Jetzt kommt das Format nach Deutschland. Schweinsteiger fungiert dabei als Liga-Präsident.

RTL+ überträgt im Rahmen einer Medienpartnerschaft mit der revolutionären Fußballliga von Barça-Legende Gerard Piqué ab dem 12. April die Spiele der Kings League Deutschland live und for free.