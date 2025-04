Dem FC Bayern drohen zwei weitere Ausfälle

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Raphaël Guerreiro und Leon Goretzka könnten beim FC Bayern ausfallen

Der FC Bayern ist derzeit vom Verletzungspech gebeutelt. Vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg (Freitag, 20:30 Uhr) drohen offenbar weitere Ausfälle.

Wie die "Bild" berichtet, bangt der FC Bayern um die Einsätze von Raphaël Guerreiro und Leon Goretzka.

Demnach hat der Portugiese am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining teilgenommen, sondern nur individuell trainiert. Ob Guerreiro eine Option für das Augsburg-Spiel ist, entscheide sich erst am Donnerstag, heißt es weiter.

Ein Guerreiro-Ausfall würde den FC Bayern besonders hart treffen. Nach den Verletzungen von Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) ist der 31-Jährige derzeit der einzige etatmäßige Linksverteidiger im Team von Trainer Vincent Kompany.

Sollte Guerreiro tatsächlich ausfallen, müsste der Coach wohl einen der Rechtsverteidiger Sacha Boey oder Josip Stanisic auf die linke Seite beordern - oder aber auf ein Talent aus der Jugend oder der zweiten Mannschaft setzen.

Dem Boulevardblatt zufolge ist ebenfalls fraglich, ob Leon Goretzka passend zum Augsburg-Spiel fit ist. Der Mittelfeldmann hatte das Training am Dienstag wegen Rückenproblemen verpasst. Am Mittwoch war der 30-Jährige zwar wieder dabei, ging aber nach nur 30 Minuten zurück in die Kabine.

Kim meldet sich beim FC Bayern fit

Sicher verzichten muss Vincent Kompany am Freitag neben Davies und Ito auf Manuel Neuer (Faserriss in der Wade), Dayot Upamecano (freie Gelenkkörper im Knie), Aleksandar Pavlovic (Aufbau nach Pfeifferschem Drüsenfieber), Tarek Buchmann (Schulterverletzung) und Kinsley Coman (Reizung im linken Fuß).

Eine positive Nachricht beim FC Bayern gibt es dann aber doch: Innenverteidiger Min-jae Kim ist wieder fit. Der Südkoreaner trainierte am Mittwoch wieder mit der Mannschaft nachdem er einen Tag zuvor wegen Problemen mit der Achillessehne sowie dem Rücken ausgesetzt hatte.