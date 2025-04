Bericht: Süle spielt um seine BVB-Zukunft

IMAGO/Bahho Kara

Hat Niklas Süle eine Zukunft beim BVB?

Niklas Süle würde bei Borussia Dortmund zuletzt als Streichkandidat gehandelt. Der Innenverteidiger bekommt aber nun offenbar die Chance, um seine Zukunft beim BVB zu spielen.

Wie die "Bild" berichtet, könnte sich für Niklas Süle am Wochenende die letzte Chance bieten, die Verantwortlichen von Borussia Dortmund von sich zu überzeugen.

Da der zuletzt überragende Nico Schlotterbeck wegen einer Gelb-Sperre ausfällt, winkt Süle ein Comeback in die Startelf.

Dort hatte der 29-Jährige zuletzt beim Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum am 15. Februar gestanden. Mit einem folgenschweren Rückpass hatte Süle großen Anteil an der 0:2-Pleite des BVB. Anschließend stand er nur noch für einen Kurzeinsatz beim 3:1 gegen den FSV Mainz 05 auf dem Platz.

Rückendeckung hatte Süle von Trainer Niko Kovac erhalten. "Ich kenne ihn als Trainer, er hat überragende Anlagen: Er ist schnell, technisch stark, hat eine super Übersicht. Wenn er topfit ist, ist er einer der besten Innenverteidiger Deutschlands", sagte der Kroate im Interview mit der "Bild am Sonntag".

Die Möglichkeiten für den 29-Jährigen seien "ohne Zweifel da, sowohl bei uns als auch in der Nationalmannschaft", ergänzte Kovac und betonte: "Wir helfen ihm dabei, ihn wieder in seine Topform zu bringen. Wenn er das annimmt, wird das auch klappen. Aktuell machen es seine Konkurrenten in der Innenverteidigung aber einfach richtig gut. Und eine Sonderbehandlung bekommt keiner von mir. Es geht nach dem Leistungsprinzip."

Sortiert der BVB Süle im Sommer aus?

Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, dass im Sommer beim BVB ein größerer Umbruch ansteht, dem Süle zu Opfer fallen könnte. Dem Abwehrspieler würde der Revierklub keine Steine in den Weg legen, hieß es.

Süle ist vertraglich noch bis 2026 an die Dortmunder gebunden. Konkrete Gerüchte über einen Wechsel gab es zuletzt nicht.