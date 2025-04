Woltemade nimmt kriselnden Undav in Schutz

IMAGO/Paul Zimmer

Nick Woltemade (l.) und Deniz Undav spielen beim VfB Stuttgart

Beim VfB Stuttgart steckt Deniz Undav derzeit in einer Formkrise. Teamkollege Nick Woltemade nimmt den Nationalspieler in Schutz.

Seit neun Bundesliga-Spielen wartet Deniz Undav auf einen Treffer. Zuletzt netzte der 28-Jährige beim 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg im Januar ein. Im Viertelfinale des DFB-Pokal (1:0 gegen den FC Augsburg) hatte er den VfB Stuttgart Anfang Februar immerhin noch eine Runde weitergeschossen.

Beim jüngsten 3:1-Sieg im Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig wurde Undav aber nicht einmal mehr eingewechselt.

Nick Woltemade zeigte nach der Partie Mitgefühl. "Ja, das tat mir auch schon ein bisschen leid", sagte der 23-Jährige bei "Sky" und betonte: "Deniz ist extrem wichtig für uns, egal ob er auf dem Platz ist oder nicht. Der Mann ist sehr, sehr gut und der Mann wird auf jeden Fall zurückkommen und wieder Tore für uns schießen."

Der VfB-Shootingstar ergänzte: "Ich weiß auch nicht genau, warum er gerade die Phase hat, wo gesagt wird, dass vieles bei ihm schlecht läuft. Das sehe ich in meinen Augen nicht so, der hat schon sehr viel abbekommen und ist so gefühlt das Schutzschild der Mannschaft. Deswegen würde ich Deniz gerne unterstützen."

Woltemade ist von den "enormen Qualitäten" Undavs überzeugt. "Ich hoffe für ihn, dass er dann am 24. Mai uns zum Titel schießt", merkte der Angreifer mit Blick auf das Pokal-Finale an.

VfB Stuttgart: Wohlgemuth mit Spitze gegen Undav

Deutliche Worte über Undav fand zuletzt Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Undav habe sich im Training "nicht für die erste Elf angeboten", urteilte der 45-Jährige gegenüber der "Bild".

Gleichzeitig war er bemüht, dem kriselnden Angreifer Mut zuzusprechen. "Natürlich definiert sich ein Stürmer im Schwerpunkt über Tore und Vorlagen. Wir sind froh, dass wir Deniz im Team haben und wissen, dass er aktuell auf keiner Welle schwimmt. Trotzdem sind wir felsenfest davon überzeugt, dass er bald wieder seine gewohnten Leistungen zeigen wird", so Wohlgemuth.