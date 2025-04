Nächster handfester Skandal um José Mourinho

IMAGO/DIA Images/ABACA

José Mourinho (M.) packte seinem Gegenüber nach der Heimpleite im Pokal von hinten an die Nase

Auch in der Türkei macht José Mourinho seinem Ruf als Skandalnudel alle Ehre. Am Mittwochabend leistete sich der Fenerbahce-Coach im Istanbuler Pokal-Derby einen folgenschweren Ausraster gegenüber Galatasaray-Trainer Okan Buruk.

Der sichtlich frustrierte Portugiese packte seinem Gegenüber nach der 1:2-Heimpleite im Pokal-Viertelfinale von hinten an die Nase, woraufhin die Emotionen hochkochten.

"Er fasst mir von hinten an die Nase, während ich weiterlaufe. Da ist ein kleiner Kratzer. Das ist natürlich nicht sehr nett und stilvoll", kommentierte Buruk den schlagzeilenträchtigen Vorfall.

Weniger diplomatisch äußerte sich Galas Vizepräsident Metin Öztürk: "Dieser jüngste Vorfall ist nicht nur eine Attacke auf den Trainer von Galatasaray, sondern auf den türkischen Fußball. Das ist Mourinho, ich weiß nicht, woher er die Courage nimmt. Wo in der Welt kann er das machen?", schimpfte der Funktionär laut Medienberichten.

🚨👃🏻 José Mourinho and Okan Buruk tonight during Fenerbahçe vs Galatasaray. pic.twitter.com/KEoXQR92QA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2. April 2025

Unmittelbar nach seinem Ausraster hatte sich Mourinho umgedreht und war weggestapft. Nach einem besonders hitzigen Stadtderby wollte Buruk mit seinem Team den Sieg feiern. Am Ende hatte es alleine 15 Minuten Nachspielzeit gegeben.

Demirbay und Co. kassieren Rote Karten auf der Bank

Bei einer Rudelbildung vor den Ersatzbänken hatte es kurz vor Schluss auch ein Handgemenge gegeben.

Schiedsrichter Cihan Aydin zeigte daraufhin gleich drei Akteuren die Rote Karte, darunter dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Kerem Demirbay. Zwei davon hatten die gesamte Spieldauer auf der Bank gesessen.

Fenerbahce vergab im heimischen Stadion eine weitere Chance auf einen Titel. Im vergangenen Monat war Mourinho mit seinen Schützlingen schon im Achtelfinale der Europa League gegen die Rangers aus Schottland ausgeschieden.

In der türkischen Liga hat Fener als Tabellenzweiter bei einem Spiel weniger sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Galatasaray. Dabei war Mourinho mit großen Worten in Istanbul angetreten, bislang macht "The Special One" jedoch einmal mehr eher abseits des Rasens von sich reden.