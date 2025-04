Trainer-Rückkehr? Löw lässt aufhorchen

IMAGO/Alexander Keppler

Joachim Löw äußert sich zu seiner Zukunft

Joachim Löw kann sich eine Rückkehr auf die Trainerbank weiterhin vorstellen. Dem Weltmeister-Coach von 2014 zufolge wäre ein Posten als Nationaltrainer die logische Wahl.

"Grundsätzlich habe ich gesagt, möchte ich mich jetzt nicht in die Rente verabschieden, wenn es nochmal ein interessantes Angebot gibt, wo ich sage, das ist eine gute Perspektive", sagte Joachim Löw am Rande des Halbfinals im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig (3:1) am Mittwochabend bei "Sky".

"Natürlich werde ich immer mit Nationalmannschaften in Verbindung gebracht, weil ich so lange Nationaltrainer war", führte der 65-Jährige aus und hielt fest: "Ich glaube, was meine Erfahrung betrifft, wäre das auch das Beste für mich, weil ich bin schon lange aus dem Vereinsfußball raus."

Löw ist seit seinem Abschied als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft nach der Europameisterschaft 2021 ohne neue Stelle. Als Vereinstrainer arbeitete der gebürtige Schwarzwälder letztmals zwischen 2003 und 2004 beim österreichischen Traditionsklub Austria Wien.

Joachim Löw bestätigt Job-Anfragen

Löw hatte eine mögliche Rückkehr auf die Trainerbank bereits in der Vergangenheit immer wieder angedeutet.

"Es gab immer mal Anfragen", hatte der Weltmeister von 2014 im letzten Oktober am Rande des Abschiedsspiels von Lukas Podolski in Köln verraten. Man müsse jedoch "auch dafür brennen", es sei deshalb "nicht so einfach, gerade mal so eine andere Nationalmannschaft zu übernehmen".

Gleichzeitig machte Löw deutlich, dass dies nicht für immer gelten müsse. "Es kann schon sein, dass ich irgendwann wieder sage: So eine Aufgabe reizt mich. Und dann bin ich auch wieder hochmotiviert", so der Ex-Profi.

"Wenn ich so lange bei der Mannschaft war, so lange Zeit mit den Spielern verbracht habe, das ist bei mir auch tief im Herzen", sagte Löw damals über seine Vergangenheit als deutscher Nationaltrainer.