Thiaw gescoutet? Kompany kommentiert Kurzbesuch in Mailand

IMAGO/Mladen Lackovic

Vincent Kompany war für den FC Bayern auf Reisen

In der kommenden Woche steht das Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand in der Champions League auf dem Programm. Der Münchner Trainer Vincent Kompany hat die spielfreien Tage genutzt, um den kommenden Gegner im Rahmen des italienischen Pokals vor Ort zu beobachten. Allerdings soll das Königsklassen-Duell nicht der einzige Grund für seinen Besuch gewesen sein.

Am Mittwochabend blieb das Mailänder Derby im Halbfinale der Coppa Italia ohne Sieger, AC und Inter trennten sich im ersten von zwei Vergleichen 1:1 (0:0). Tammy Abraham (47.) hatte die Rossoneri zunächst in Führung gebracht, der frühere Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu (67.) besorgte später den Ausgleich für die Nerazzurri.

Spannendes Detail am Rande: Vincent Kompany vom FC Bayern weilte im San Siro auf der Tribüne, um sich live einen Eindruck von Inters Qualitäten machen zu können. Am nächsten Dienstag (21:00 Uhr) ist der italienische Meister im Rahmen des Champions-League-Viertelfinals in der Allianz Arena zu Gast.

Kompany nutzte die Gelegenheit auch, um sich mit dem einen oder anderen alten Bekannten auszutauschen. So wurde der Belgier fotografiert, als er sich mit Ex-Bayern-Profi Medhi Benatia unterhielt. Der 37-Jährige ist mittlerweile Sportdirektor bei Olympique Marseille.

🔴⚫ 🚨 Excl - Non solo Mehdi Benatia, sugli spalti di San Siro anche Vincent Kompany



Il tecnico del Bayern Monaco a studiare da vicino l'Inter ma anche un obiettivo caldo di mercato come Malick Thiaw del Milan in vista dell'estate pic.twitter.com/JAqR4nDjn8 — Marco Conterio (@marcoconterio) 2. April 2025

"In der Freizeit schaue ich immer Fußball, egal welche Mannschaft. Es ist teilweise Hobby, teilweise Job. Der Kalender hat es mir erlaubt, ein relevantes Spiel zu sehen", kommentierte Kompany seinen Kurztrip am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel in Augsburg.

Der unvermeidbare Schlafmangel bereite ihm immerhin keine Probleme: "Meine Nächte sind eigentlich immer kurz." (Video öffnet sich oben im Artikelbild)

FC Bayern weiter an Thiaw dran?

Angeblich nahm Kompany bei der Gelegenheit, das Spiel vor Ort verfolgen zu können, auch einen Milan-Akteur genauer unter die Lupe: Den früheren Schalker Malick Thiaw.

Wie der italienische Journalist Marco Conterio bei X enthüllte, war Thiaw einer der Gründe für Kompanys Reise nach Italien. Der Innenverteidiger soll schon länger beim FC Bayern auf der Kandidatenliste stehen.

In der laufenden Saison kam der 23-Jährige, der 2022 für 9,3 Millionen Euro vom FC Schalke zu Milan gewechselt war, bislang in 28 Pflichtspielen zum Einsatz. Zum Kader der deutschen Nationalmannschaft zählte der vertraglich noch bis 2027 gebundene Abwehrmann zuletzt nicht mehr.