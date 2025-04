Reese-Zukunft bei Hertha BSC weiter offen

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Wie geht es weiter bei Fabian Reese und Hertha BSC?

Ein Verbleib von Publikumsliebling Fabien Reese bei Hertha BSC über die laufende Saison hinaus ist offenbar nach wie vor nicht sicher.

Die Zukunft des 27-Jährigen beim Berliner Zweitligisten sei offen, schreibt der "kicker" in seiner Donnerstagsausgabe.

Fabian Reeses Vertrag bei Hertha BSC ist zwar noch bis 2028 datiert. Er soll allerdings eine Ausstiegsklausel enthalten. Die festgeschriebene Ablöse liegt laut "Sport Bild" im zweistelligen Millionenbereich.

Demnach greift die Klausel, falls Hertha BSC den Aufstieg verpasst, was angesichts von 14 Punkten Rückstand auf Tabellenplatz drei bei sieben noch ausstehenden Spielen quasi in Stein gemeißelt ist.

Die Chancen, dass Reese in der kommenden Saison dennoch weiter im Trikot von Hertha BSC aufläuft, sollen allerdings nicht schlecht stehen. Das Verhältnis zu Trainer Stefan Leitl, mit dem er im Rahmen einer Leihe zu Greuther Fürth schon 2019 zusammenarbeitete, sei "exzellent", heißt es in dem Bericht, und könnte demnach zum Zünglein an der Waage bei Reeses Zukunftsentscheidung werden.

Hertha BSC: Liebesgeständnis, aber kein Bekenntnis von Fabian Reese

Im Februar hatte der frühere Schalker im "rbb" zwar seine Zuneigung zu Hertha BSC in deutlichen Worten ausgedrückt, ein klares Bekenntnis aber vermieden. "Aktuell kann ich nur sagen: Ich habe große Freude an der Stadt Berlin und daran, jeden Tag bei Hertha trainieren und spielen zu dürfen. Ich liebe diesen Verein heiß und innig – das ist keine Floskel, sondern wirklich so. Alles Weitere ist Zukunftsmusik", sagte Reese damals.

Auf Nachfrage, was passiere müsse, dass er auch in der kommenden Saison das Hertha-Trikot trage antwortete Reese: "Ich hätte ja auch schon vergangenen Sommer den Schritt in die Bundesliga machen können. Aber manchmal verschieben sich Ziele im Leben und du wiegst ab, was wie viel wert ist."

Ihm gehe es nicht nur um Geld und Erfolg, sondern auch um "viele weiche Faktoren". Seine Situation müsse er im Sommer allerdings "neu bewerten".