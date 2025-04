Neuer Karius-Plan des FC Schalke 04 durchgesickert

IMAGO/Lucca Fundel

Ob Loris Karius beim FC Schalke 04 bleibt, ist noch offen

Vor einigen Wochen übernahm Loris Karius den Stammplatz im Tor des FC Schalke 04. Der Routinier, der nur bis zum Saisonende in Gelsenkirchen unter Vertrag steht, wusste gleich zu überzeugen. Die Zusammenarbeit soll trotz der jüngst erlittenen Verletzung offenbar fortgesetzt werden. Bleibt Karius für ein Mini-Gehalt?

Am Montag hatte der FC Schalke 04 verkündet, dass sich Loris Karius eine strukturelle Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen hat. Für den 31-Jährigen ist die Saison damit beendet. Laut "Bild" könnte die Hiobsbotschaft auch positive Aspekte für die Königsblauen haben. Bleibt Karius, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, nun länger in Gelsenkirchen?

Dem "kicker" zufolge wollen die S04-Bosse um Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Youri Mulder gerne mit dem 31-Jährigen weitermachen. Eigentlich hatte der Zweitligist weiter abwarten wollen, ob Karius so zu überzeugen weiß, bis man ihm ein neues Arbeitspapier vorlegt. Man sei aber inzwischen überzeugt, dass der Ex-Mainz-Schlussmann das Zeug zur langfristigen Nummer eins hat, so das Fachmagazin.

FC Schalke 04: Bleibt Karius für ein Mini-Gehalt?

Demnach wolle man dem Winter-Neuzugang ein neues Vertragsangebot vorlegen, das ein ähnliches Salär vorsieht wie bislang. Aktuell verdient der Keeper gerade einmal rund 25.000 Euro pro Monat. Eigentlich hatte der FC Schalke 04 vor, Karius eine deutliche Gehaltserhöhung anzubieten, durch die Verletzung habe man diese Idee aber über Board geworfen, so der "kicker".

Laut "WAZ" überzeugt Karius nicht nur auf dem Feld, sondern hat sich auch in der S04-Kabine schnell integriert und ist bei seinen Mitspielern beliebt.

Ein Abgang nach Italien, wo seine Frau und Tochter wohnen, ist durch die jüngst erlittene Verletzung wohl unwahrscheinlich. Die Chance auf einen Verbleib am Berger Feld habe sich dadurch deutlich verbessert.