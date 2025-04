Das bedeutet der Rose-Knall bei RB Leipzig für Timo Werner

IMAGO/Mark Leech

Timo Werner ist derzeit von RB Leipzig an Tottenham Hotspur verliehen

Der Rauswurf von Trainer Marco Rose wirkt sich womöglich auch auf die Personalplanung von RB Leipzig aus. Vier Leihspieler, darunter der 57-malige Nationalspieler Timo Werner, stehen Stand jetzt im Sommer bei den Sachsen wieder auf der Matte. Wie geht es für sie weiter?

Laut "kicker" hat das Quartett ganz unterschiedliche Zukunftsperspektiven bei RB Leipzig. Bei Timo Werner, dessen wenig erfolgreiches Gastspiel bei Tottenham Hotspur nach der Saison zu Ende gehen wird, stehen die Zeichen demnach weiter klar auf Trennung.

Der 29-Jährige hatte sich bereits im Januar 2024 den Londonern angeschlossen. Seine überschaubare Bilanz seitdem: 41 Pflichtspiele mit drei Toren und sechs Vorlagen.

Interessenten soll es für Werner trotz seines Karriereknicks durchaus geben. "Sport Bild" berichtete zuletzt, mehrere Bundesligisten würden die Situation des schnellen Angreifers beobachten. Voraussetzung für einen (Leih-)Deal soll demnach allerdings sein, dass RB Leipzig weiter einen Großteil seines fürstlichen Gehalts von angeblich zehn Millionen Euro pro Jahr übernimmt.

Erst in der zurückliegenden Januar-Wechselperiode soll sich der italienische Top-Klub SSC Neapel intensiv um Werner bemüht haben. Die angeblich weit fortgeschrittenen Gespräche platzten letztlich nur deswegen, weil er sich am Oberschenkel verletzte und bis Mitte Februar ausfiel.

Neben Werner wird dem "kicker"-Bericht zufolge wohl auch André Silva keine weitere Chance bei RB Leipzig erhalten. Der 29 Jahre alte Portugiese ist aktuell an Liga-Konkurrent Werder Bremen verliehen. Dort kommt er in sieben Einsätzen auf ein mageres Tor.

RB Leipzig: Neue Chance für Ilaix Moriba?

Anders stellt sich die Situation bei Ilaix Moriba dar, der derzeit bei Celta Vigo in Spaniens LaLiga kickt, seinem dritten Leihverein in den vergangenen vier Jahren. Dort ist er Stammkraft, bei RB Leipzig wird er wohl die Chance bekommen, sich in der Vorbereitung auf die kommende Saison zu präsentieren.

Bei Eljif Elmas haben die Sachsen das Heft des Handelns zunächst nicht in der eigenen Hand. Leihverein FC Turin besitzt eine Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro.

Zwar überzeugt der offensive Mittelfeldspieler bei den Italienern durchaus. Der "kicker" wirft jedoch die Frage auf, ob dem Serie-A-Klub die Ablösesumme nicht zu hoch ist.