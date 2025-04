EM in Deutschland beschert UEFA einen Geldsegen

AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Die EM in Deutschland brachte der UEFA hohe Einnahmen

Die Europameisterschaft in Deutschland hat der Europäischen Fußball-Union (UEFA) einen Geldsegen beschert.

Wie UEFA-Finanzdirektor Josef Koller auf dem 49. Kongress in Belgrad mitteilte, verzeichnete der Dachverband beim Turnier Rekordeinnahmen von fast 2,5 Milliarden Euro. Dies sind gut 600 Millionen und damit 30 Prozent mehr als bei der zuvor einnahmenstärksten EM 2016 in Frankreich. Das Turnier in Deutschland sorgte bei der UEFA für einen Gewinn von 1,276 Milliarden Euro.

Vor allem dank der Europameisterschaft und der internationalen Klubwettbewerbe verzeichnete der Dachverband auch insgesamt Rekordzahlen, die Einnahmen im Geschäftsjahr 2023/24 betrugen 6,8 Milliarden Euro.

Der bislang höchste Wert aus dem Geschäftsjahr 2020/21 wurde damit um eine Milliarde Euro überboten. Von den 6,8 Milliarden Euro blieben 200 Millionen Euro als Gewinn übrig.