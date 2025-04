Bedient sich Bayer Leverkusen bei Pep und ManCity?

IMAGO/Jürgen Kessler

Stefan Ortega (l.) wird bei Bayer Leverkusen gehandelt

Bayer Leverkusen hat bei der Suche nach einem neuen Stammtorwart auch offenbar weiter Nationalkeeper Stefan Ortega von Manchester City auf dem Zettel.

Der 32-Jährige sei weiterhin Thema bei der Werkself, berichtet der "kicker". Was Stefan Ortega für Bayer Leverkusens Entscheider demnach unter anderem attraktiv macht, ist sein möglicher Status als Local Player in der Champions League. Von diesen haben die Rheinländer nicht allzu viele in ihren Reihen.

Aber auch Ortegas sportliche Vorzüge sind bekannt. In der laufenden Saison kam der Routinier immerhin schon 16 Mal für ManCity zum Einsatz. Insgesamt steht er bei 50 Pflichtspielen für das zuletzt strauchelnde Premier-League-Schwergewicht.

Ortega war 2022 nach Ablauf seines Vertrags bei Arminia Bielefeld überraschend auf die Insel gewechselt. Unter Star-Coach Pep Guardiola ist er aber nur die Nummer zwei.

Zuletzt hatte Ortega einen Wechsel nicht ausgeschlossen. "Alles ist denkbar. Wir kennen die Fußball-Welt, es geht manchmal schnell", sagte er. "Was im Sommer passiert, kann ich noch nicht beantworten."

Bayer Leverkusen: Top-Talent als "Wunschlösung" im Tor?

Neben Ortega soll Bayer Leverkusen auch Joan García von Espanyol Barcelona auf dem Zettel haben. Der 23 Jahre alte Spanier gilt in seiner Heimat als Top-Talent, "Sport Bild" bezeichnete ihn zuletzt als "Wunschlösung" von Bayer-Coach Xabi Alonso.

Ein Schnäppchen winkt Leverkusen bei dem 1,91-Meter-Hünen aber nicht: Zwischen 15 und 20 Millionen Euro werden dem Bericht zufolge für García fällig, sollte er Espanyol im Sommer trotz seines bis 2028 datierten Vertrags verlassen.

Dem Vernehmen nach soll der neue Schlussmann von Kapitän Lukas Hradecky als "Nummer 1b" unterstützt werden. Keine Zukunft in Leverkusen hat wohl Matej Kovar. Den 24-jährigen Tschechen hatte Bayer 2023 für immerhin fünf Millionen Euro von Manchester United verpflichtet.