FC Bayern verkündet positive Personal-Nachrichten

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Aleksandar Pavlovic (l.) und Manuel Neuer (r.) arbeiten beim FC Bayern für das Comeback

Der FC Bayern hat vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg zwei positive Personal-Nachrichten verkündet.

Aleksandar Pavlovic und Manuel Neuer schuften beim FC Bayern für ihr angestrebtes Comeback.

Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag offiziell mitteilte, absolviert der zentrale Mittelfeldspieler aktuell ein "individuelles Aufbauprogramm mit leichten Einheiten und Übungen mit dem Ball".

Pavlovic fehlt dem FC Bayern bereits seit Ende Februar aufgrund eines hartnäckigen Infekts. Wann der deutsche Nationalspieler wieder aktiv mitmischen kann, muss vorerst noch abgewartet werden.

Kapitän Neuer mache derweil ebenfalls "Fortschritte bei der Arbeit am Comeback", so der FC Bayern. Der 39-Jährige habe am Donnerstag "wieder torwartspezifische Übungen auf dem Rasen absolvieren" können, hieß es in der Mitteilung des Bundesliga-Tabellenführers.

Neuer habe bei der individuellen Einheit erstmals nach dem Rückschlag vor rund zwei Wochen wieder mit dem Ball trainiert, erklärte der FC Bayern weiter.

Angeschlagenes Trio steht FC Bayern zur Verfügung

Der Weltmeister von 2014 wurde zwischen den Pfosten zuletzt von Jonas Urbig vertreten. Der Winter-Neuzugang wird auch aller Voraussicht nach am Freitagabend (20:30 Uhr im sport.de-Liveticker) im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg starten.

Neben Neuer und Pavlovic fehlen im Duell mit den Fuggerstädtern ebenfalls Dayot Upamecano (Knie), Alphonso Davies (Kreuzbandriss), Hiroki Ito (Mittelfußbruch) und Kingsley Coman (Fußreizung) weiter.

Cheftrainer Vincent Kompany zufolge werden die zuletzt angeschlagenen Minjae Kim, Raphael Guerreiro und Leon Goretzka hingegen dabei sein.

Der FC Bayern will den Vorsprung von sechs Punkten auf Verfolger Bayer Leverkusen in der Bundesliga durch einen Auswärtssieg wahren. Am kommenden Dienstag müssen die Münchner in der Champions League in der heimischen Arena gegen Inter Mailand ran.