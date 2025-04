Bochum will Fan-Liebling halten - Neuer Mann aus der Türkei?

IMAGO/Revierfoto

Gerrit Holtmann ist absoluter Fan-Liebling beim VfL Bochum

Während der VfL Bochum in der Bundesliga noch um den Klassenerhalt kämpft, arbeiten die Verantwortlichen bereits am Kader für die kommende Spielzeit - unabhängig davon, ob diese im deutschen Oberhaus oder in der 2. Liga absolviert werden muss.

Eine der wohl wichtigsten Personalien dürfte Gerrit Holtmann sein. Der Vertrag des Flügelspielers läuft im Sommer aus. Mit dem neuen Sportgeschäftsführer Dirk Dufner sollen nun aber die Gespräche über eine Verlängerung anstehen. Das berichtet der "kicker".

Der 30-Jährige hat sich nach zwei Leihstationen beim SV Darmstadt 98 und in der Türkei zurückgekämpft und ist seit der Anstellung von Dieter Hecking wieder Stammspieler an der Castroper Straße. Zudem gilt der fünfmalige philippinische Nationalspieler als absoluter Fan-Liebling.

VfL Bochum nimmt Ibrahimoglu ins Visier

Dass Holtmann gerne beim VfL Bochum bleiben würde, machte er zuletzt bereits in einem "WAZ"-Interview deutlich und auch Hecking sprach sich bereits über einen Verbleib des pfeilschnellen Linksfußes aus.

Vor allem die neue Rolle als "Schienenspieler" auf der linken Seite gefällt Holtmann: "Ich weiß natürlich, wie ein Offensivspieler denkt, das kommt mir sehr entgegen. Dazu profitiere ich natürlich vom Vertrauen des Trainers, das macht mich stärker. Es war von Anfang an ein sehr guter Austausch."

Doch damit nicht genug. Wie "fussballtransfers" berichtet, sollen die Bochumer Melih Ibrahimoglu ins Visier genommen haben. Der in Wien geborene Türke steht derzeit bei Konyaspor unter Vertrag und kommt dort in der laufenden Spielzeit auf wettbewerbsübergreifend 30 Einsätze (drei Tore, zwei Vorlagen).

Funkt Twente Enschede dazwischen?

Der 24-Jährige kommt meistens im offensiven Mittelfeld zum Einsatz, kann bei Gelegenheit aber auch auf den Flügel wandern. Ibrahimoglu gilt als technisch sehr versiert und bringt Spielintelligenz sowie ein sauberes und sicheres Passspiel mit. Probleme offenbaren sich aber vor allem vor dem Tor und im Zweikampfverhalten.

Trotzdem spielte er sich ins Visier von Ralf Rangnick, der ihn für die österreichische Nationalmannschaft auf dem Zettel haben soll. Neben dem VfL Bochum gilt auch Twente Enschede als interessiert.